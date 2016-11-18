Hakkı Yalçın
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Başkan
Kimileri yıllarca yenilse de sadece koltuğunda kalmak ister, kimileri büyük hayallerin yolunda gider.
Kendinden bile gitmekten korkanlara inat, Tayyip Erdoğan ortaya çıkar.
"Başkan olmak istiyorum" der.
***
Birileri karşı çıkar da demokrasiyi kalkan eder.
Bir zamanlar gazetelerin genel yayın yönetmeni odalarında ülkeyi tek başına yöneten "başkanlar" vardır da, en çok onlar karşı çıkar.
Onlar ki aldıklarını geri vermeden bu ülkede ne demokrasi adına sızlanabilir.
Ne de basın özgürlüğünden söz edebilir.
***
Bazı kapılar gürültüyle açılır.
Çünkü herkesin bir hayali vardır.
Bu hayale karşı duranla durmayanlar arasında bir köprü mevcuttur.
Seçim köprüsü.
Görünen bir şey varsa Tayyip Erdoğan; hayalinin kimsesiz kahramanı değildir.
O hayalini gerçekliğe dönüştürecek bir gücün sahibidir.
Millete gidilir de, millet "evet biz Tayyip Erdoğan'ı Başkan yapmak istiyoruz" sonucu çıkarsa ne olacaktır?
Muhtar bile olamayacağı varsayılan bir adamın başkan olmasına tahammül gösteremeyenlerin dünyası mı yıkılacaktır?
***
Demokrasinin kendimize gülümseyen tarafında mıyız?
İşimize gelmeyen tarafında mı?
Keyfimizin kahyalığına bakıp milleti yermek ya da övmek tarafında mı?
Bir pencereden bakmak özgürlük hissi yaratabilir.
Ama iki pencereniz var da ayrı yönlere bakıyorsa ve ikisinden de bakabilecek kadar özgür bir ruha sahipseniz.
Bir şeyleri ayıklamakla bir şeyleri sayıklamak arasındaki kendi gerçeğinizin farkına varırsınız.
***
Hala temmuz sürtüğü darbecilerin hayallerine eşlik edenler vardır.
Hala siyasetin, medyanın, askerin ve polisin içinde kendini maskelemiş, ya da sistemin işine geldiği için görmezlikten gelen Fetö tayfasının uzantıları vardır.
Hiçbir şey yapmadan seyredenlerin, yapanları eleştirmekten başka ellerinden ne geldiğini de görmek isteriz.
***
Her şeyin sebebini halkta arıyorsak Halkın uyanmasını, kendine gelmesini, "herkes kendi düşüncesinin yandaşlığı" sayıyorsa.
Ve bugünkü medyanın yozlaşmasının temelleri tetikçi gazeteciliğin önünü açan 1990'lı yıllardaki soysuzluğunun eseriyse.
"Bakın yarattığınız esere unutabilmiş mi sizi?"
***
Bazı kapılar gürültüyle açılır.
Ama halkın seçiminden kaçılmaz!
Kolay değil!
Eski defterler ortaya dökülürken, Fetö'cü yapılanmanın şiddeti de mazideki gücünü ortaya döküyor.
Eski HSYK Başkanı Ahmet Hamsici cemaatçi Mehmet Kaya'nın evinde Yargıtay seçimleri için yapılan pazarlıkları anlattı.
Fetö'nün emrine giren hukuku.
Hukukun ipe seçildiği bir ülkeyi temizlemek öyle kolay değilse.
Şimdiki mücadeleye de saygı duyulması gerekiyor.
Mutluluk Takvimi
* Arabanın anahtarını üzerinde bırakma.
* Çocukların bilgisayarını kontrol et.
* Bağışlayıcı ol.
Sönmüş kalbinizin
Son ışıkları
Aleve benzerdi
O gözleriniz
Kendi dünyasında
Artık şarkılar
Benim için bir zaman
Mucizeydiniz
Yıllar sizi yormuş
Yaralısınız
Belki gönlünüze
Perde çektiniz
Kaybolan zamanın
Kıyılarında
Bir zamanlar beni
Çok sevmiştiniz
Hakkı YALÇIN
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