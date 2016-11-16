"Kadın ve Adalet" En azından bir mücadele biçimi.
Kadınlar yasalarda bulamadıkları hakları panellerde bulacaklar.
Çünkü ülkemizde kadınları savunmak yeterli değil.
Son yıllarda tecavüz ve katliamlarda patlama yaşanıyor.
Görüyoruz ki, erkekliğin abazan ruhlarını okşayanların sırtını sıvazlayan hukukumuz varken.
Neredeyse tecavüze uğrayan kadınların, tecavüze teşvik etmekten tutuklanmadığı kaldı.
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"Hey sizler" diye haykırıyoruz.
"Kadın dövmeyi erkeklik sayanlar!
Abazanlar, konuştukça azanlar, alçaklığın kitabını yazanlar.
Cinsiyet teröristleri.
Dişlerini bileyleyecek canlı et arayanlar, ıssız köşelerde kendilerine ganimet arayanlar.
Adaletsizliğin ikinci baskıları, kravatlı hukukun askıları, soysuzluğun daniskaları.
Özneniz, filiniz, cümleniz." Hiçbir yararı olmuyor.
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Aile içi şiddete karşı Avrupa Sözleşmesini ilk imzalayan ülkeyiz.
Ama Avrupa'da en kolay kadın ölümleri bizde. En kolay dayak yiyenler ve saldırıya uğrayanlar bizde. En kolay damgalanan kadın kimlikleri de bizde.
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Atını toz duman kadınların üzerine süren erkekler ülkesinde, korkular her yıl biraz daha büyüyorken.
Kadın ve erkek eşitliğini katliam ruhlu erkekler yokuşa sürüyorken.
Kadınları dövmek ve tecavüz etmek neredeyse bağımlılık oluyorken.
Ve bir kadının boşanması bile yıkanıp çıkmayan leke gibi duruyorken.
Yolculuk nereye?
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Cellatların gözleri seğirirken.
Kadınlar, kendilerine her türlü şiddet uygulayan ve yanlarına yaklaşmaları men edilen erkeklerin ölüm listesinde dururken.
O kadınlar ölmediğine şükrederek mi yaşayacak?
Fondöten sürerek mi kapatacaklar yaralarını?
Gönül aynalarındaki kırıkların hiçbir şekilde onarılmayacağı bilinirken.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne kadar mücadele etse de.
Toplumun huzurunu kaçırmayı amaçlayan garip bir hukuk çelişkisi yaşıyoruz.
Bakanlık mağdur kadınların yanında yer alırken, hukuk kravat takan katillerin yanında. Ne acı bir gerçek.
Panellerdeki haykırışları televizyon haberlerinde duymak istiyoruz dersek.
Duyabilir miyiz acaba?
Kaç saniye sürer?
Dizilerinin dakikalarca süren reklamlarının yanında.
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Radyasyon!
Sanal alemde korku yaymak insanlara keyif veriyor olmalı.
İnanmadıklarına bile inanmak için neden arayanlar önceki gün radyasyon konulu mesajlarla sosyal medyada korku dağları yarattılar.
Teknolojinin kendilerinden aldıkları yetmezmiş gibi, bir de insanların başkalarından alma tutkusu yok mu, asıl radyasyon yüreklerde!
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Mutluluk Takvimi
♦ Dökülen yaprakların fotoğrafını çek.
♦ Eski şarkılarda gezinti yap.
♦ Bulmaca çöz.
♦ Güldüren ol.
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Bazen rüyalarda gördükleriniz, özlediğiniz ya da beklediğiniz gerçeklerdir.
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Sevdalı bir rüzgar
Dolaşır tenimde
Kokunu getirir
Haksızlık eden kalbine
Sitemlerim var
Hala baktığım yerdesin
Yaşanmayan ne çok şey
Yolda kaldı
Yelkenleri indi
Bekleyişlerimin
Mavi düşlerim kayıp
Şimdi gözlerimde
Açılmayan bir perdesin
Bu hasret kaybından
Ölebilirdin
Bağışla ısrarımı
Biliyorum ölmedin ama
Nerdesin
HAKKI YALÇIN