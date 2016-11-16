Kadın ve Adalet

Sevdalı bir rüzgar

Dolaşır tenimde

Kokunu getirir

Haksızlık eden kalbine

Sitemlerim var

Hala baktığım yerdesin

Yaşanmayan ne çok şey

Yolda kaldı



Yelkenleri indi

Bekleyişlerimin

Mavi düşlerim kayıp

Şimdi gözlerimde

Açılmayan bir perdesin

Bu hasret kaybından

Ölebilirdin

Bağışla ısrarımı

Biliyorum ölmedin ama

Nerdesin



HAKKI YALÇIN



