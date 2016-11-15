Hakkı Yalçın
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Diriliş Ertuğrul ve katliam mahalli
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Diriliş Ertuğrul dizisi Altın Kelebek ödülü alıyor. Sonraki tavra bakın. "Tek kelime konuşmadan al ve git" Fetö'den yargılananların arkasında duranlara ve diğerlerine neredeyse sempozyum! Diriliş Ertuğrul dizisinin elemanları oturdukları masada ödülü ayaklarının altına koyuyor. Ve kuliste iade ediyorlar. Bazen verilen ödülü reddetmek o ödülü almaktan onurludur. Ki analarının ak sütü kadar helal ettikleri bir ödülü bile.
***
Hak edenlerin ödüllerine lafımız yok. Ama bir çoğunun o ödülleri dizlerinin üzerine çöküp almaları daha yakışıklı olurdu. Çünkü hakları değildi. Gazetenin bağlı bulunduğu müzik firmasının şarkıcıları ödül hazinesinden nimetlerini alırken, onları gerçek emekçilerden ayıran nedir? Kanserojen sistem mi? İlişkiler çemberinde çıkarların oynaşması mı?
***
Peki, gerçeğin anlamı nerede? Nerede asalet? Nerede emeğin karşılığı? Bitmiş dizilere bile ödül verilirken, izlenmeme rekoru kıran dizilerin ödülleri kekelerken! Hak edilmemiş ödüller insanların üzerinde leke bırakmıyor mu yani?
***
Diriliş Ertuğrul dizisinin emekçileri, katliam mahallinden ayrılırken ödüllerini iade etmenin gururunu yaşadılar. Onların konuşma hakkını gasp edenlere gelince. O kadar çok konuştular ki. Hiçbir şey söylemediler! Sanat ve zarafet adına!
İyilik meleği
Cerrahpaşa Hastanesi'nde bir başhekim var.
Dahiliye Profesörü İbrahim İkizceli.
Ona "İyilik meleği" diyorlar.
Yaşlı insanlara özel ilgi göstermeyi amaçlayan bir profesörün mesaisi bittikten sonra gece yarılarına kadar yaptığı hizmetin karşılığı.
Cerrahpaşa Dekanı Alaattin Turan ile birlikte hastanenin imajını değiştiren, Kızılay ile yaptığı ortak çalışmayla hastaların kan sorununu halleden bir meslek aşığının hakkını vermek için yazdım bunları.
Hastalarıyla yaşayan doktorluğun onuruna.
Mutluluk Takvimi
* Lavabo kenarında yüzük bırakma.
* Hak edeni alkışla.
* Çocuklara renkli çoraplar al.
* Yeşil çay iç.
Bir kadın hatırlıyorum
Gözlerinde deniz sevgisi
Yüreğimin can suyu
İçimdeki çocuğun annesi
Bir kadın hatırlıyorum
Yokluğunu kıyamet bildiğim
Yeni doğmuş bebeğin
Kokusu gibi sevdiğim
Bir kadın hatırlıyorum
Aradığı aşkı bulmuş
Şimdi yeni masalların
Düşlerine gelin olmuş
Artık bizden güneş doğmaz
Bir kadın hatırlıyorum
Kimse onu benim gibi
Hatırlayamaz
Hakkı YALÇIN
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