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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 12 Kasım 2016, Cumartesi

İyilik

Genç bir delikanlı, ekmek almak için her zamanki fırınına girdi.
Fırıncı aşinası olduğu delikanlıya, "İki dakika sonra yeni ekmek çıkıyor, biraz bekleyeceksiniz" dedi.
Delikanlı, kenardaki tabureye oturup beklemeye koyulurken, içeriye yaşlıca bir adamın girdiğini gördü.
Eskimiş ceketinin sol yakasının altında bir madalya parıldıyor ve yürürken hafifçe topallıyordu.
Selam verdikten sonra fırıncının tezgahına yaklaşarak, "Ekmeklerimi alayım" dedi.
"Benim ikizler acıkmıştır." Fırıncı, adamın kendisine uzattığı torbayı alarak tezgahın altına eğildi ve bir gün öncesine ait olduğu anlaşılan ekmeklerden 4-5 tane çıkarttı.

***
Delikanlı o sırada ayağa kalkmış ve taburedeki yerini yaşlı adama vermişti bile.
Fırıncının hazırladığı bayat ekmeklere dokunmak ihtiyacı da hissetti.
Ekmeklerin şekli değişmiş, taş gibi katılaşmıştı.
Fırıncının kulağına eğildi ve "Bu amcaya neden taze ekmekleri beklemesini söylemiyorsunuz?" diye sordu.
Fırıncı, aynı fısıltıyla karşılık verdi.
"Bayat ekmekleri kendisi istiyor. Çok fakir olduğundan, ona ücretsiz olarak veriyorum." Delikanlı meraklandı.
"Kim bu adam?" "Kore gazilerinden" dedi fırıncı.
"Oğluyla gelini bir trafik kazasında vefat edince, ikiz torunlarını yanına almıştı. Yıllardır onlara bakıyor, hem de çok az bir maaşla." Fırıncının anlattıkları karşısında delikanlının içi yandı.
Bir şeyler yapmak ihtiyacı hissetti.

***
Fırıncıya "Lütfen hissettirmeyin parasını ben ödeyeyim, ona taze ekmeklerden verin" dedi, fırıncı itiraz etmedi.
Biraz sonra fırından çıkan taze ekmekleri fark ettirmeden adamın torbasına doldururken, bayatlamış ekmekleri de yeniden tezgahın altına koydu.
"Çok şanslısın amca" dedi fırıncı.
"Çocuklar için sana bugün pasta gibi ekmek vereceğim." Yaşlı adamın gözleri parladı.
Bir evlat sevgisiyle kucakladığı torbayı göğsüne bastırırken, "Allah, senden razı olsun evladım" diye karşılık verdi.
"Bugün onların doğum günü olduğunu nereden biliyordun?"

***
Bu meseleden çıkan sonuç.
Yolunuz her zaman iyilikten geçiyordur da.
Yolculara bakışınız önemlidir

Aynen öyle!
Kocası karısına, kadınların bir günde kaç kelime kullandığına dair bir makale okuyordu... Makalede erkeklerin 15 bin kelimesine karşılık, kadınların günde 30 bin kelime kullandığı iddia ediliyordu. Adam bu gururu karısına iletti. Karısı sebebini açıkladı. "Sebebi erkeklere her şeyi tekrar etmek zorunda olmamızdır. Öyle değil mi kocacığım?" Kocası karısına dönüp cevap verdi. "Efendim. Anlayamadım!"

Mutluluk Takvimi
* Fesleğenlere dokun ve elini kokla.
* Beklentilerini büyüt.
* Lösemili çocuklar için gönüllü çalış.
* Hazırda yara bandı bulundur.


Onu gördüm dün gece
Elinde gitarıyla
İstiklal Caddesi'nde
Hala inadı inat
Şarkıları ıslanmış
Bir duvarın dibinde
Gururuna yaslanmış

Bana baktı şaşırdı
Bir an kaldı gözleri
Belli ki silememiş
Kalbindeki izleri

Hani bir film izlersin
Mutlu bir son beklersin
Bakınca hayatına
Artık yerim yok dersin

Yorgun kaldırımlarda
Yürürken adım adım
Bir aşkın bedelini
Tek başına ödersin

Hakkı YALÇIN
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