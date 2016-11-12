Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Başakşehir’in takım duruşu
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Başakşehir’in takım duruşu
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İyilik 12 Kasım 2016, Cumartesi Genç bir delikanlı, ekmek almak için her zamanki fırınına girdi. Fırıncı aşinası olduğu delikanlıya, "İki dakika...
- Yemin 11 Kasım 2016, Cuma Bizler için yeni Amerikan Başkanı'ndan beklenen gerçek. "Trump Fetö'yü teslim eder mi?" Ellerinde besleyip büyüttükleri...
- Trump filmi 10 Kasım 2016, Perşembe Obama, Amerikan Başkanı olarak seçildiğinde dünyanın mavi renkli mesajlarını hatırlıyorum. Sonrasında Obama'yla...
- Alay konusu 09 Kasım 2016, Çarşamba Bundan 10 yıl önce magazin dünyasında soysuz bir anket yapılmıştı. "Çocuğunuz hastaysa onu kurtarmak için patronunuzla...
- Adalet yasak mı? 08 Kasım 2016, Salı Beşiktaş karşısında Trabzon lehine verilmeyen penaltı, Yusuf'a acımasız darbesine rağmen sahada tutulan Quaresma,...