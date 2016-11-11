Hakkı Yalçın
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Yemin
"Trump Fetö'yü teslim eder mi?" Ellerinde besleyip büyüttükleri bir hain varken ve böyle birini koz olarak kullanmak varken hangi Amerikan Başkanı bu gerçeği hayata sokar? Hiçbiri!
Onlar kendilerine hizmet edenleri besleyebilecekleri son noktaya kadar besler. Posasını çıkarır.
Ondan sonra icabına kendileri bakarlar.
Avlarının leşini beklemek gibi.
***
Kendilerini şerefli yolculuklara emanet etmeyen Amerikan başkanları, ayakta kalmanın yolunu böyle başarmıştır.
Dillerinden düşürmedikleri demokrasi, bir ülkeye darbe düzenleyen hain söz konusu olduğunda mesele demokrasiden çıkar.
Çıkarlarının uşaklığına yol alır.
Bu meseleyi gerektiğinde alternatif olarak kullanırlar.
Trump'tan böyle romantik ve demokratik bir tepki beklemekle ancak zaman kaybederiz.
***
Amerika'dan dost olmaz.
Ama düşman da olmaz.
Çünkü dostluğu kalleşçedir, düşmanlığı ondan daha kalleşçe.
Onların yüzlerindeki maskelerin üreticileri buna izin vermez zaten.
Dünyadan rant elde etmenin bütün yollarını açık tutanlar için, bizler işlerine geldiğinde müttefik.
İşlerine gelmediklerinde haritası bozulmak istenen bir ülkeden başka bir şey değiliz.
Avrupa'nın yıllardır yaptığı gibi.
***
Dünyanın hangi ülkesindeki seçim, başka ülkelerde birinci sayfaları böylesine süsler?
Amerika dünyanın jandarması olduğunu belirgin biçimde dışa vurmuşken.
Kabadayılık sistemini her alanda hissettirmeden duramazken.
Bizlerin yapması gereken, bütünlüğümüzü korumaktır.
Amerikan başkanları için "adam gibi varsayımlarlarda" bulunmak değil.
Avrupa'ya güvenmek hiç değil.
***
Amerika'nın Ortadoğu projesini sekteye uğratacak hiçbir başkana tahammülü yoksa.
Ve dünyanın bir ucundan bizim kıyılarımıza kadar uzanan soysuz bir yolculukta ganimet savaşı sürerken.
Trump'ın da bizleri terör illetiyle mücadele etmekten men etmeyeceğine yemin ederim.
***
Fetö gibi insanlık katiline sahip çıkmanın gururunu taşıyacak olan bir başkanın, dünya barışına da ülkemizin iç huzuruna da zerre kadar yararı olmayacağına ettiğim yemin gibi.
***
Kontrol edin!
Bundan 5 yıl önce kapattığım ve başkasına devredilen cep telefonunun parasını bana ödeten bir sistem varmış da yeni öğrendim.
9 yıl önce Halkbank'a verdiğim otomatik talimat, eski telefon numaramı kullanan telefon parasını ödemediği için devreye girmiş de borç bana yüklenmiş.
Ben bu parayı ödeyeceğim ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra paramı alabilirsem alacağım.
Ne güzel bankacılık.
Sizler de birilerinin telefon parasını ödüyor olabilirsiniz, hesaplarınıza iyi bakın!
***
İnsanlık sıradan bir yolculukta bile kendi ruhunun asaletini sınamaktır.
***
Mutluluk Takvimi
Dünya haritasında tatile çık.
70'li yılların şarkılarını dinle.
Şaşırtıcı ol.
Ekrandan uzak dur.
***
Kaç zamandır çınlıyor
İçimdeki bu boşluk
Gözlerim bir fotoğrafta
Öylece kalakalmış
Ben kalbime teslim oldum
Ondan başkası yalan
Hiç ummadık anda
Aşk kapıyı çalarmış
Siz onu bilmezsiniz
Bizi yan yana görseydiniz
Ayrılmamıza asla
İzin vermezdiniz
Biz iki kişiydik
İki yol arkadaşı
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