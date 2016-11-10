Hakkı Yalçın
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Trump filmi
Sonrasında Obama'yla Ortadoğu'nun kan golüne dönüşmesinin sırrını çözmeye gerek kalmadığını gördük.
Amerikan başkanlarının adı değişir.
Politikalarını silah tüccarları ve para babaları belirler.
***
Amerika'nın yeni başkanı Trump!
Kazananın hakkını verelim ama verdiği mesajlara kanmayalım.
Irkçılığın yeni sembolünden dünya güzel şeyler beklemesin.
Trump gibi adamların en büyük özelliği, kendi belirlediği vasıfların dışındaki insanları sevmemesidir.
Hatta onların yaşamasına bile gerek duymamasıdır.
Böyle bir adamın ehlileştirilmesi mümkün değildir. Çünkü içindeki canavar buna asla izin vermez.
***
Obama ülkemizi ziyaret ederek başladığı dünya siyasetinde en büyük zararı ülkemize verdi.
Ortadoğu'nun halini görüyoruz.
Amerikan başkanları için insanlık suçları ödül yerine geçtiği içindir ki, insanlığın lüzumu yoktur.
Obama gider Trump gelir!
Hiçbirinin başkanlık vahşetinden uzak kalacağını zannetmeyin!
Trump gibi birinin göreve başladığı ilk gün, silah tüccarlarının, teröristlerin ve ajanların doğum günüdür.
Hilary seçilse ne olacaktı?
Fetö gibi birini destekleyen ve kurduğu cümleleri bile silahlandıran birinden ne beklenir ki!
Dünya barışı mı?
***
İlk konuşmalar çiçek kokar, sonrası kan! Şimdi Trump'un sofrasındaki misafirler için gerçek bir şölen başlayacak.
Öleni bol, yaralısı istemediğiniz kadar.
Kapitalizmin babası hümanizmi savunacak değil ya!
Müslüman çocuklar böbreklerine mukayyet olsun.
Zenginler yeni kasalar imal etsin, tüccarlar yeni silahlar üretsin.
***
Dünyanın en sevimsiz meczuplarından biri sahneye çıkıyor dersek. Demokrasiye hakaret etmiş mi sayılırız? Hiç sanmıyorum.
Ondaki kötülük sadece kendi bedeninde değil, bütün dünyada vücut bulacaksa.
Bizler de şimdiden diyeceklerimizi diyelim.
Bir adam, kötülük mesajlarıyla önce cazibe sonra da Amerikan Başkanlığı'nı kazanmışsa.
Dünyanın neler kaybedeceğini işaret edelim.
***
Trump gibi bir adamdan dünyayı değiştirmesini bekleyecek değiliz ya!
Bu trajik filmi hep birlikte izlemekten başka şansımız var mı?
Matine Meksika! Suare Ortadoğu!
OKKALI CEVAP!
Adam aşağılamak istediği karısına sordu. "Aynı zamanda nasıl hem bu kadar salak, hem bu kadar güzel olabildiğini anlamıyorum." Karısı yanıtladı.
"Sen çekici bulasın diye beni bu kadar güzel yaratan Allah, ben seni çekici bulayım diye de çok salak yarattı!"
Mutluluk Takvimi
* Ne yaparsan kalbinle yap.
* Çocukların odasına kapıyı çalarak gir.
* Sıcak havalara aldanma.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Emanet ettiği Cumhuriyet'i istikbal madalyası sayıp.
Güneş yürekte batar
Hasret davetsiz gelir
Yarım kalan aşkların
Gün batımı böyledir
Dostların sorar bazen
Gitti dersin gülerler
O çok güvendiğin aşk
Bu muydu derler
Senin canın çıkar da
Hiç sesin çıkmaz
Ona bir şey olsa
Senden bilirler
Aşkın mirasını
Ayrılıklar yer
Ne alışırsın
Ne acın diner
Hakkı YALÇIN
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