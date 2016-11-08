Hakkı Yalçın
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Demokrasi ve terör!
Her tarafımız ajan kaynıyor, canlı bombalar tetikte.
Avrupa topyekun üzerimize geliyor.
Amerika film içinde film çevirirken, ülkemizi olası bir savaşın ortasına iteklemek için fırsat kolluyor.
***
Terör ve demokrasiyi kardeş yaparsanız negatif bir politik gösterinin içinde bulabilirsiniz kendinizi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "seçimle gelen seçimle gider" sözcüğüne hak vermekle.
Teröre destek verenlere neden karşı durmadığını sormak arasındaki soru işaretinin çengeline nasıl bir liderliğin ceketi asılır acaba?
Demokrasiye kurban edilen politika mıdır? Yoksa terörün kurban ettiği demokrasi midir?
***
İnsanlığın saflarında yer almanın ilk şartı barıştan geçer.
Canlı bombalarla iktidarı elden ayaktan düşürmeyi amaçlayan zavallı duruştan değil.
Çünkü gerçek demokrasi terörün mürekkebini yalamaz.
Gerçek demokrasi kanın sözcülüğünü de yapmaz
***
Demokrasiyi incitmeden gerçeklerin röntgenini çeksek. Altından çıkanları üstlenecek yürek kimde vardır?
Canlı bombalarla insanları katledenlerin arkasında durmak, hangi demokrasinin kitabında yazılıysa.
Onu da okumak isteriz.
***
Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte sahibi olduğu oyların derdine düşerken, bir kez bile terörün arkasında duran HDP'ye karşı durmanın derdine düşmedi.
Devlet Bahçeli'ye kızıyorlar.
"Neden AK Parti'nin güdümüne giriyorsun?" diye.
CHP'ye kızmıyorlar.
"Neden HDP'nin güdümünden çıkmıyorsun?" diye.
***
Siyasetin de hafızası vardır.
Bu millet HDP'ye yüzde 10 barajını aşarak Meclis'e girme ve halka hizmet hakkı tanıdı.
Ama HDP toplumsal saygının karşılığını vermedi. Ne verdi? Alenen terörist güçlere destek verdi.
***
Kürt insanını en çok tarih ve acımasız politikacılar ezdi.
Geçmişin medyatik soysuzlukları da duruyor, politik cellatları da.
İnsanlarına dışkı yedirilen düzene karşı çıkan tek adamdı Tayyip Erdoğan.
Bir zamanlar CHP'nin kalesi olan doğu illeri, neden partilerinden vazgeçip Tayyip Erdoğan'a verdiler oylarını?
CHP'nin gösteremediği solculuğu Tayyip Erdoğan gösterdiği için.
Gerçekten doğu topraklarına barış ve huzuru getirmek için.
Ve her şeyden önemlisi terörü durdurmak konusunda gösterdiği gayretler için.
Kürt insanına "düşlerinizle sulayın topraklarınızı" dedi.
"Kanla sulamak isteyenlere inat!"
***
Bugün demokrasi masalları okuyanların, dün canına okudukları demokrasinin bedellerini ödüyoruz.
Kendilerine biat eden başbakanlar, bakanlar üreten medyanın yayın yönetmenleri ne Kürt halkını savundu, ne gerçek demokrasiyi.
Yargısız infazların bile arkasında durdular. Sırf dolar uğruna!
***
Tayyip Erdoğan'ın kurduğu barış köprülerini uçuranlar, şimdi demokrasi kuşları mı uçuruyorlar sanıyorsunuz?
Kullandıkları bütün koordinatlar terörün sırtını sıvazlamak üzerineyken!
***
Terörü savunarak iktidarı düşürmek, canlı bombalarla Tayyip Erdoğan'ı yenmeye çalışmak hangi demokrasi kitabında yazıyor?
Demokrasi en çok onlara kızıyor
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- Demokrasi ve terör!
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