Adalet yasak mı?

Ve bütün bunları seyreden bir hakem.
Bizim bilmek istediğimiz, maç yönetmeyi bilmeyen hakemleri hangi güçler yönetiyor?
Ve her sezon İstanbul'da Trabzon'a uygulanan katliam projelerini kim üretiyor? Bakınız geçen sezon Galatasaray maçı.
Adalet; hakkın olmayanı reddetmektir.
Gördüklerini çalmayanla, çalması gerekeni görmeyen hakemin arkasında durmak değil.
Bunları gazetelere yasak koymakla, eleştirilerin adresini şaşırtmak yolunu seçen Fikret Orman'a yazıyoruz.
"Adalet istemek yasak mı?"
Böyle adamların hakemliğine şerh düşmeyenler utansın.
Bu ülkede oryantal düşlerin getirisi büyüktür.
Ama bazı adamlar vardır iliklerine kadar mücadele ederken heykel gibi durur, kendisine yapılan haksızlığı da o haksızlığı yapanların yüzüne vurur.
Yalçın Ayhan. Milli takımdan yıllardır men edilen yürekli adam.
Sahada harikalar yarattı, ağzıyla kuş tuttu, şapkadan tavşanlar çıkardı.
Nihayet fark edildi.
Şimdi kendisini yok sayanları mahcup etmenin gururunu yaşıyor.
Bu gurur sadece ona ait.