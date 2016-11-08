  1. Demokrasi ve terör!
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 08 Kasım 2016, Salı

Adalet yasak mı?

Beşiktaş karşısında Trabzon lehine verilmeyen penaltı, Yusuf'a acımasız darbesine rağmen sahada tutulan Quaresma, rakibine kasti dirsek attığı halde Ersun Yanal'ın karşısında "bir şey yapmadım" diye yemin eden Oğuzhan!
Ve bütün bunları seyreden bir hakem.
Bizim bilmek istediğimiz, maç yönetmeyi bilmeyen hakemleri hangi güçler yönetiyor?
Ve her sezon İstanbul'da Trabzon'a uygulanan katliam projelerini kim üretiyor? Bakınız geçen sezon Galatasaray maçı.
***
Adalet; hakkı olmayanı alırken ses çıkarmayanların, hak arayanlara karşı gösterdiği tepki değildir.
Adalet; hakkın olmayanı reddetmektir.
Gördüklerini çalmayanla, çalması gerekeni görmeyen hakemin arkasında durmak değil.
Bunları gazetelere yasak koymakla, eleştirilerin adresini şaşırtmak yolunu seçen Fikret Orman'a yazıyoruz.
"Adalet istemek yasak mı?"
***
Hakem Mete Kalkavan'a gelince.
Böyle adamların hakemliğine şerh düşmeyenler utansın.
***
Milli takımda karizmalar yerle bir oldu da, birbirlerine şeref konulu sözcüklerle yüklenenler, canciğer kuzu sarması oldu.
Bu ülkede oryantal düşlerin getirisi büyüktür.
Ama bazı adamlar vardır iliklerine kadar mücadele ederken heykel gibi durur, kendisine yapılan haksızlığı da o haksızlığı yapanların yüzüne vurur.
Yalçın Ayhan. Milli takımdan yıllardır men edilen yürekli adam.
Sahada harikalar yarattı, ağzıyla kuş tuttu, şapkadan tavşanlar çıkardı.
Nihayet fark edildi.
Şimdi kendisini yok sayanları mahcup etmenin gururunu yaşıyor.
Bu gurur sadece ona ait.
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