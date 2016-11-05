Hakkı Yalçın
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Hayata saygı
"Yine kör talih" diye düşünürken, trafik polisi kendisine yaklaştı.
Arabasından inip, dikkatli bakınca, görevli polisin mahalleye yeni taşınan ve selamlaştığı biri olduğunu gördü, utandı. Bu durum cezadan daha kötüydü ama avantajlarını da düşündü sürücü..
***
Sürücü arabasından indi, tanıdık bir polis memuruyla yakın temasın getirisini hesapladı.
"Merhaba" dedi memur.
"Birbirimizi yeniden böyle görmemiz çok ilginç." Sürücü gülümsedi.
"Son günlerde eve hep geç kaldım.
Çocuğumun yüzünü kaç gündür göremiyorum. O yüzden acelemi bağışlayın" "Evet anlıyorum" dedi polis memuru.
"Ama trafik kurallarını ihlal ettiğinizi de biliyorum." Ve hafifçe gülümsedi.
"Siz de beni bağışlayın!
***
Sürücü sinirlendi ve kapıyı sert biçimde kapatarak arabasına bindi.
"Neden ehliyet ve ruhsat istemiyor?" diye düşünürken, polis memuru gelip camı tıklattı ve asık bir yüzle camı aralayan sürücüye elindeki kağıdı uzattı.
Sürücü "Bu ceza değil" diye sevindi ancak kağıtta bir şeyler yazılıydı.
"Siz çocuğunuzu görebilmek için acele ediyor olabilirsiniz.
Benim de 6 yaşında bir kızım vardı.
Çok hızlı araba kullanan biri tarafından öldürüldü. O adam 3 ay hapis yattı ve kendi çocuklarını öpüp koklayabildi. Ama benim kızımı tekrar öpüp koklayabilmem için cennete gidinceye kadar beklemem gerekiyor.
Lütfen benim için dua et ve dikkat et.
Bir oğlum kaldı." Sürücü öylece kalakaldı. 15 dakika yerinden kıpırdayamadı.
***
Evine varınca çocuğuna ve karısına sıkıca sarıldı.
Hayatın çok değerli olduğunu ve o hayata saygı göstermesi gerektiğini daha iyi anladı.
***
(Bu yazının özellikle emniyet şeritlerini kullanan saygısızların ilgisini çekeceğini zannetmiyorum.
Bu yazının alkollü araç kullanan katilleri serbest bırakan hakimlerin de umurunda olduğunu zannetmiyorum.
İnsan canına saygıda kusur etmeyen birkaç insanı yolundan çevirebilirsek ne mutlu bizlere.)
Yazıklar olsun!
Üs komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in darbe girişimi gecesi, sivil imama başıyla selam vermesi, bir generalin en zavallı görüntülerinden biridir.
Onca yılın emeği, onca değerler, kendi insanına kurşun sıkmak için alınan emirlere baş eğmek, hangi askerliğin kitabında yazar?
Parayla satın alınmaktan başka?
Mutluluk Takvimi
* El hareketiyle şaka yapma.
* Sadece gerçeği ara.
* Dişlerine özen göster.
İstanbul sokakları
Artık seni tanıyor
O eski hatıralar
Sevgimden utanıyor
Kalabalık içinde
Yaşarsın yalnızlığı
Öptüğüm dudakların
Kaybolmuş kutsallığı
Artık çok değişmişsin
Kirlenmiş sabahların
Her gece yankılanır
Ucuz kahkahaların
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