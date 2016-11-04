Manchester’ı mat etme sergisi

Manchester takımı misafir gibi geldi, misafir gibi gitti.
Maç boyu galibiyeti isteyen Fenerbahçe'ydi.
İdare edip beraberlik kapma düşüncesinde olan Manchester.
Savaşan Fenerbahçe'ydi Sataşan Manchester!
Bütün direnme noktalarında ayakta kalan ve saldırdıkça güçlenen Fenerbahçe'nin gelecek adına da umut verdiğini not düşelim.
Daha maçın başında bir yıldız yere indi de, kaleye arkası dönük olan Sow'un ayaklarına kondu. Muhteşem vurdu Sow. Hazine sandığından bir kartpostal çıkardı.
Düşündüm de, dünyanın en pahalı oyuncusuna sahip olmak, dünyanın en büyük kazığını yemiş olmakla eşdeğerse. Böyle bir takıma dünyanın en güzel gollerinden birini atmak futbolculuğun şanındandır. O şeref de Sow'a ait.
Lens'in golündeki incelik bir yana, o golün Fenerbahçe'nin kendine yaslandığı dakikalarda atılmasıyla, Manchester'in felç olması arasındaki anahtar vuruş olduğunu belirtelim.
Gecenin adını "Manchester'i mat etme sergisi" olarak koydum.
Avrupa'nın futbol meraklılarına da.
"Gollerden gol beğen" notunu gönderip, özellikle Sow'un golünü kartpostal olarak duvarlarına asmalarını önerdim.
Bu kral gecenin özeti olarak!