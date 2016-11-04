  1. Eski zaman insanı
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 04 Kasım 2016, Cuma

Manchester’ı mat etme sergisi

Dün gece Saracoğlu'nda Manchester'i sahadan silen ve farkı kaçıran bir Fenerbahçe vardı.
Manchester takımı misafir gibi geldi, misafir gibi gitti.
Maç boyu galibiyeti isteyen Fenerbahçe'ydi.
İdare edip beraberlik kapma düşüncesinde olan Manchester.
Savaşan Fenerbahçe'ydi Sataşan Manchester!
Bütün direnme noktalarında ayakta kalan ve saldırdıkça güçlenen Fenerbahçe'nin gelecek adına da umut verdiğini not düşelim.
***
Özellikle Sow'un golüne parantez açalım.
Daha maçın başında bir yıldız yere indi de, kaleye arkası dönük olan Sow'un ayaklarına kondu. Muhteşem vurdu Sow. Hazine sandığından bir kartpostal çıkardı.
Düşündüm de, dünyanın en pahalı oyuncusuna sahip olmak, dünyanın en büyük kazığını yemiş olmakla eşdeğerse. Böyle bir takıma dünyanın en güzel gollerinden birini atmak futbolculuğun şanındandır. O şeref de Sow'a ait.
Lens'in golündeki incelik bir yana, o golün Fenerbahçe'nin kendine yaslandığı dakikalarda atılmasıyla, Manchester'in felç olması arasındaki anahtar vuruş olduğunu belirtelim.
***
Her futbolcunun kendi adına er kişi niyetine mücadelesine alkış tutarken, takımın yüzünü değiştiren Lens'i, Kjaer ve Skrtel'i öne çıkardım.
Gecenin adını "Manchester'i mat etme sergisi" olarak koydum.
Avrupa'nın futbol meraklılarına da.
"Gollerden gol beğen" notunu gönderip, özellikle Sow'un golünü kartpostal olarak duvarlarına asmalarını önerdim.
Bu kral gecenin özeti olarak!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar