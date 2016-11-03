Hakkı Yalçın
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Robin Hood!
Bankaların bizleri soyduğunu hissettiğimiz için belki.
Ya da bankaların en kolay biçimde içerden soyulduğunu öğrendiğimiz için.
Bakınız 1990'lı yıllar.
***
Bankaların insafsız bir yanı vardır.
Bankada yüz lira paranızı unutsanız, ömrü billah sizleri haberdar etmez ve hatta üstlerine yatarlar.
10 kuruş borcunuz kalsın, yıllanıp da borcunuz katlandıktan sonra evinize haciz bile getirirler.
Bankamatikten para çekerken bile sizin paranıza göz diken sisteme duyulan kızgınlıkla, film sahneleri arasındaki empati bankacılara sempatik gelmez.
***
Bu topraklarda bankaları hortumlayanlara ceza vermeyen hukukun, kurduğumuz bu cümleler için, "banka soyguncularını sempatik göstermekten" hakkımızda dava açarsa şaşırmayız!
Çünkü hukuk, parası olanı kuvvetli biçimde savunma mekanizmasına sahiptir.
O yüzden kan parası ödeyen katilleri bile savunur da.
Baklava çalan çocukları hapislerde süründürür.
Gerçek adaletin düşüncesine tahammül yoktur.
***
Çocukluğumdaki filmlerde gelinlik parası bulamadığı için evlenen delikanlılar, gelinlik dükkanlarının camını kırıp gelinliği kapıp kaçardı.
Dibine kadar alkışlardık.
Hepimiz o delikanlının yerinde sayardık kendimizi.
Hep birlikte haykırırdık üstelik.
"Yoksul bir delikanlının tek günahı bu olsun!
O günahların yarısı da bizim olsun."
***
Oyuncak tabancayla benzin istasyonunu soyan bir şiirim vardı.
Hasta bir yakınımı tedavi ettirmek için kullanmıştım cümlelerimi.
Duvarlara benim yerime başkalarının resmini astılar.
Ben yine de ellerimi kelepçenin içine koydum.
Bir gelinlik için ömrünü yakanların yanında suç ortağı olarak!
***
Hayat sadece film sahneleri gibi olsaydı keşke.
Oysa emekli maaşını çeken yaşlı insanların parasını çalacak kadar aşağılık olanların bollaştığı bir düzendeyiz artık.
Onlar boynunun altında kalsın!
Benim ironik sahnelerimin vebali bana kalsın.
***
Hırsızın sevilecek bir tarafı yoktur, tamam da.
Hangimiz Robin Hood'u sevmedik!
Geçiniz!
Adli sicili bozuk milletvekiline silah taşıma ruhsatı verilmeyecek.
Bir yolunu bulurlar.
Bu ülkede milletvekili olmanın gerektirdiği şartların ötesinde yaşayanlar için, bunlar sorun değil.
Ayrıca onların silah taşıma izni olmasa ne olur.
Gözlerinin içine bakan silahşorlar varken!
Mutluluk Takvimi
* Gözün tok olsun.
* Kahve içmek için, işine ara ver.
* İlk kez tanıştığın insana maddi durumunu sorma.
Bir köyde yaşıyorum şimdi
Hiç sorma şirin mi şirin
Balığa çıkıyorum akşamları
Tadına doyum olmuyor
Sevdalı türkülerin
Huzur buluyorum
Kuş seslerinde
Sevgiyle kucaklıyorum
Köylüleri Kötülük yok yüreklerinde
Tütün kokuyor elleri
Senden yüreğim yandı
Acıları unuttum
Aşk defterim kapandı
Dostluğu mesken tuttum
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