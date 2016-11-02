Bakış açısı

Vicdanların katledilmesine.
Ve aşkın yok edilmesine.
Artık çeyiz sandıkları demode!
Sanayi tipi popüler ilişkiler moda.
Ekranlara bakınca hayatın nereye taşındığını daha iyi anlıyor insan.
Her şey deşifre.
Şifresi para olan her yol duruma hakim.
Verdiği sözleri tutamadığında yüzü kızaran erkeklerin yerini, üçkağıtçı prensler aldı.
Külkedilerinin ayakkabıları foseptik çukurunda!
Reytingler tavan!
İri dalgalar gelirken dipten!
Promosyon paketlerinden çıkan iki fincanın buluşması gibi.
Her keseye göre evlilik müesseseleri hizmete açıldı!
Ne kadar ucuz şöhret tünedi sanatın başına?
Ve ne kadar gerçek sanatçı, hatırlanmayı istemiyor bile.
Sinemada el ele film izledikleri için gazetelere haber olacak kadar önemli şahıslar.
Yar bana bir eğlence.
Her gece değişen aşklar kulübünde!
Cahil jüri endüstrisi penguenler içinde yetenekli pengueni arıyor.
Ne kadar işlem hacmi, o kadar hayal katliamı!
Jüri üyelerinin kişiliklerini kuru temizlemeye gönderseler.
Sanat da kazanır, yarışmacılar da.
Ama bunun ne önemi var.
İzleyicilerin alkışlarıyla çınlarken ekranlar.
Nereye bakacağını da şaşırıyor insan.
En çok da sevginin ve saygının deforme olduğuna üzülüyor.
Vicdanların katledildiği.
Bu popülerlik anaforunda!
Kaçınılmaz sonuç!
Amerikan seçimlerinde iki lider arasındaki fark azalıyor.
Çamurlu kampanyaların med cezirinde bunlar olağandır.
Son pislikler ortaya çıkana kadar, son ahlaksızlıklar dibe vurana kadar.
Kimin kazanacağı belli olmaz.
Ama ister Trump, ister Hilary!
Kim kazanırsa kazansın, dünyanın kaybedeceği gerçeği kaçınılmaz.
Mutluluk Takvimi
* Umut etmek için sebebin olsun.
* Yaptığın iyiliği sakla.
* Bebek patiğine zil tak.
* Kuşları doyur.
* Bir hastaneyi dolaş.
Bildiğini okur hayat
Her zaman
Özür diliyorum
Aşktan bu gece
Bazen olmayınca
Olmaz bilirsin
İnsan aşka bile kıyar
Yeri gelince
Artık düşünme
Bazen ayrılığa bile
Gözün gibi bakılmalı
Sakın üzülme
İnsan yıkılacaksa
Bizim gibi yıkılmalı
Gidiyorum Öpmeden gözlerinden
Aşkım sana emanet
Gidiyorum
Günahları ben aldım
Sen hakkını helal et
Hakkı YALÇIN