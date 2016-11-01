Hakkı Yalçın
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Tayyip Erdoğan’ın sihirli çizgileri
Hayatına soluk aldıran enstantaneler gibi.
Ama Tayyip Erdoğan'ın yüzünde çoğalan çizgilere baktığımız zaman.
Gördüklerimiz mücadelenin izleridir diyoruz.
"Hangi biriyle uğraşsın" dediğimiz mücadelenin.
***
Ülkeye lehimlenen kötülüklerin karşısında durmak bir yana.
Yüreğine paratoner olacak gerçek gücün varlığını hissetmenin huzuru bir yana.
"Arkamda milletimden başka kimse yoktu" diyen bir Cumhurbaşkanı'nın hüznüne bakınca.
O çizgilerin çoğalmasından başka bir gerçek kalmıyor.
***
Yıllar önce rahmetli Süleyman Demirel'e seslendiğim bir yazım vardı.
"Darılmayın ama Sayın Cumhurbaşkanım! Siz hep genç kaldınız da, bizleri yaşlandırdınız" diye.
Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bir adım önünde yürürken gerçekler.
Kullandığı sözcüklerin anlamındaki yükü hissedebilmek gerekiyor.
Milletin kendisine gösterdiği sevdanın yükünü!
***
Hala FETÖ örgütünün kalıntıları dururken.
Hala terör kudurmak için zemin ararken.
Hala darbe dölleyen şeytanların sinsi eylemleri sürerken.
Her türlü namussuzluğa başkaldıran bir adamın yüzünde çizgiler olmayacak da.
Yan gelip yatanlarda mı olacak?
***
Halkın kanatları olmakla kendini yükümlü sayan.
Toplumun simyacısı olmayı görev edinen.
Hamuru iyi yoğurması gereken bir fırıncının ekmek üretiminin titizliğini yaşayan birinin.
Kendi hayatından tasarruf etmesi ne mümkün.
***
Ama çocukluğunda yan bahçeye kaçan topunu aradığı mümkündür.
Onun sihri geldiği sokaklarda gizli.
Hayat cephesindeki neferliğinde!
Yanmayı göze alan ustalıkta!
Kontrolsüz güç
Otomobiliyle bariyerlere çarpan sürücüyü kurtarmak için, herkes yardıma koştu.
Harika bir yardımlaşma.
Ama yolda bıraktıkları araçlar yolu tıkadığı için ambulans yaralı vatandaşa ulaşmakta güçlük çekti.
Bu kritik durumu açıklayan en anlamlı sözcük budur belki.
"Kontrolsüz güç, güç değildir."
Mutluluk Takvimi
* Konuşmayı öğreninceye kadar susmayı dene.
* Gıcırdayan kapıyı yağla.
* Antikacı dükkanını gez.
Ödünç aldın ömrümü
Ser verdin sır vermedin
Berbat bir terzi gibi
Bana biçtiğin kaftan
Kıymetini bilsem de
Bir hayrını görmedim
Hiç yararlanamadım
Yüreğindeki aftan
Boyumu çoktan aştın
Sen hep bana bulaştın
Yaktığın gibi beni
Sönmedin zalim dünya
Ufkunda kara bulut
İster an ister unut
Bir kere hatırımı
Sormadın zalim dünya
Hakkı YALÇIN
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- Tayyip Erdoğan’ın sihirli çizgileri
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