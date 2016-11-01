Hakkı Yalçın
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Abdullah Avcı
O hünerin adıdır Abdullah Avcı.
Suyun kaldırma kuvveti bilimin gereğiyse.
Alın terinin bir takımı lider yapma gerçeği de Abdullah Avcı'nın gerçeğidir.
Bu ülkenin futbolu, medyası ve ona hak ettiğini vermeye müsait değil.
Onların ki, "emeğe hakkını vermeye gerek yok hikayesi!" Kendilerine kabadayılık yapanların yol hikayelerine eşlik etmek dururken!
***
Bir adam futbol bilgisinin mührünü basıyor da, arkadaşlık ve takım bağlarının iplerinde cambazlık yapacak kadar ileri gidiyorsa.
Ve ligin en çok gol atan en az yiyen takımı bir aydır lige liderlik ediyorsa.
Böyle adamlar ve yönettikleri takımlar tehlike altındadır.
Başarılı insanları sevmez bu ülke.
Hele yerliyse.
Hele yorum yapanlarla aynı jenerasyondaysa!
Marka değeri olmayan Başakşehir'i katletmenin ahlaksız pozisyonunu almak, onların yorumladıkları pozisyonların babasıdır.
***
Sayın Abdullah Avcı!
Sizi kalbimizle selamlasak.
Futbolun efendisi Başakşehir desek.
Hiçbir şey değişmez.
Sizi alaşağı etmek için kurulacak kumpaslara hazır olun.
Siz ve takımınız ihalelere uygun değilsiniz.
Biz cümlelerimizle gururunuzu okşayalım.
Sizler de futbolunuzla gözlerimizi okşayın yeter.
Çünkü bizim gibi ülkelerden Leicester çıkmasına izin verilmez!
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