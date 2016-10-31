Hakkı Yalçın
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Çirkin hakem güzel sonuç!
Üstelik maça klasik biçimde ölü başlayan bir takımın dirilme sebebini hakem Fırat Aydınus belirlemişse.
O yüzden sonuç ne kadar güzelse.
Hakem o kadar çirkindi.
Böyle hakemlere kalem kıracak birileri yok mu bu ülkede? Adı yüreklerde sabıkalanmışsa hele!
***
Fenerbahçe'nin dün geceki başlangıcı klasikti. Yine isteksiz, yine futboldan uzak bir görüntü.
Üstelik Karabük forvetinin Fenerbahçe savunmasına yaptığı baskıyı, Fenerbahçe forveti yapmazken.
Rakip alana çabuk sıvışan Karabük karşısında orta alanda bırakılan boşluklar.
Ve Fırat Aydınus'un ayıp penaltısıyla değişen dengeler.
***
Sonrası uzun hikaye.
Sonrası inleyen nağmeler.
10 kişilik Karabükspor'un Fenerbahçe'den daha arzulu olduğu dakikaları da gördük.
İkinci gole kadar Fenerbahçe'de kendilerini inkar edenleri de.
İkinci yarıda zaten posası çıkmış rakip karşısında gelen goller ve fark.
***
Ne yani, iki gol attı diye Van Persie geri mi geldi? Devrik kral bir maçla tahtına mı çıkarıldı?
Fenerbahçe eşit şartlarda oynadığında elden ayaktan düştüğü bir rakip karşısında, fiyakalı bir dönüş mü yaptı?
Kaç gol atılırsa atılsın!
Dün gecenin özeti, futbol övgüsünden uzak cümlelerle doluydu.
Futbolun olmadığı gecede, doğaldır ki hakem konuşulur.
Hakem ölülerinin üzerine gazete kağıdı örtsek, yorgan yerine mi geçer?
Yoksa adaletin boynuna urgan yerine mi?
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- Çirkin hakem güzel sonuç!
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