Hakkı Yalçın
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Seni seviyorum Cumhuriyet
İmzanı, karanlıklarda çakan şimşekler gibi attığın için.
"Her şey vatan için" demeyi öğrettiğin için.
Beyaz güvercinlerle selam yolladığın için.
Analarımızın sütü gibi helal olduğun için...
Seni seviyorum Cumhuriyet...
***
Toprak ve namus koktuğun için.
Aydınlık tarihimizi başlattığın için.
Gönderine çekilen bayrağın kutsallığını öğrettiğin için.
İnsan olduğumuzu unutturmadığın için.
Seni seviyorum Cumhuriyet...
***
Bütün dünya üzerimize gelirken, düşmanların üstüne üstüne yürümeyi öğrettiğin için.
Darbe girişimlerine karşı bizleri en soylu direnişçiler yaptığın için.
Üzerimize ateş üfleyen Amerika ve Avrupa'ya karşı dik durmayı emrettiğin için.
Özgürlüğün anayurdu olduğun için.
Ruhunda gizlediğin bilgelik için.
Seni seviyorum Cumhuriyet.
***
Her düşüncenin sesi.
Geleceğimizin güvencesi.
Kimseye külfet yüklemeyen bir yönetim abidesi olduğun için.
Seni seviyorum Cumhuriyet.
Sosyetik çanta
Lüks mağazalarda bir çanta için binlerce lira ödeyenler var da, o çantalar için sıraya girenler bile var.
Bir çantaya sırf marka diye niye bu kadar para ödenir diye kendime sordum da.
Cevap kendiliğinden oluştu.
"Kimlik bunalımı." Sosyetik olmak böyle bir şey dedim.
Ne kadar üstten baksalar da, içlerindeki küçük hesaplara büyük bedeller ödemek zorundalar.
"Bu çantalara verilen ücret için nelerden kısılır?" diye, kendime bir soru sordum.
"Herhalde makyaj malzemelerinden değil" dedim, kendime güldüm.
İçimdeki çocuk bana seslendi.
"Hayır!" dedi.
"Reklam harcamalarından."
10 yıl sonra!
Adam işyerinden çıkıp evine giderken ayağı kaydı ve kafasını fena halde yere çarptı.
Komaya girdi ve doktorların uğraşlarına rağmen, koma tam 10 yıl sürdü.
Adam kendine geldiğinde tarih 2026 olmuştu.
Hemen telefona sarılıp borsa simsarını aradı.
Gelen mesaj harikaydı.
"Borsadaki hisse senetleriniz yükseldi.
Şu andaki değeri 40 milyon lira!" Adam sevinçten havalara uçarken, santralden gelen sesi duydu.
"3 dakikanız doldu. Lütfen vezneye 6 milyon ödeyiniz."
Mutluluk Takvimi
* Sıcak pilavın üzerine tulum peyniri koy.
* Evdeki bozuk eşyaları onar...
* Eldiven ör.
* Dünya haritasında tatile çık.
Bardağından içtiğim
Aşkından vazgeçtiğim
Mazinin hatırına
Sana ses etmiyorum
Bu kez halin ağlamaklı
İş işten geçti diyorum
Ziyaretçi edasıyla
Gitmeni bekliyorum
Çok sevmenin günahları
Dökülen gözyaşları
Gecelerin karanlığı
Sabahlara ödenmiştir
Seni canım bildiysem
Ölüp ölüp dirildiysem
Şimdi kalbimden sildiysem
Bütün borcum ödenmiştir
Hakkı YALÇIN
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