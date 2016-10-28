Hakkı Yalçın
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Başkanlık ve gerçekler
İstanbul'da şehrin canına okuyan trafik için tüneller yapılıyor.
Köprüler yapılıyor.
Şehrin ana arterlerini E-5 ve E-6'ye bağlayacak, birbirinden bağımsız 6 tünel daha sırada.
***
10 Ekim'de imzalanan Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa taşıması planlanan doğal gaz boru hattı projesinin, Türkiye'nin geleceğine yönelik en anlamlı gerçeklerden biri olduğunu 2019 yılından sonra çok daha iyi anlayacağız.
Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın "Türk Akımı vaktinde biter" açıklaması bunun senedi.
Toplumsal enerjinin güçlenmesinin de sebebi!
***
Ortadoğu'daki Amerikan projesinin temelinde ülkemizin haritasını bozmak yatıyorken.
Bizim ayakta durmamızdan daha anlamlı bir duruş olamazsa.
Büyük düşünmek kaçınılmaz!
O yüzden "Türkiye giremez" denilen ve tek ağızdan söylenen "Türkiye parçalanmalıdır" haykırışına sessiz kalmak da düşünülemez!
***
Dünyayı yönetenler günahlarını her zaman açığa çıkardı.
Sanık olması gerekenler, katliamlara tanık olmanın keyfini de çıkardı.
Hobisi can almak olan Amerika ve Avrupalı ülkelerin canı çıksın dersek ayıp etmiş sayılmayız.
Üzerine oyunlar oynanan bir Türkiye gerçeğinin temelinde, dünyada sözün geçen bir Türkiye gerçeği yatıyorsa.
Bu hastalıklı ihtirasa yenik düşmemek için, bizlerin gücünü ortaya çıkarmasından da kimse rahatsız olmasın.
Ülkemizin bütünlüğü için!
***
Tayyip Erdoğan'ın başkanlık gerçeğine gelince.
Bu ülke için yaptıklarıyla bunları hak ettiğini düşünmek bir yanılgı değil.
Bir darbe girişimin kökünü kazıyan bir Cumhurbaşkanı için halkın seçiminden doğal bir şey olamaz.
O Cumhurbaşkanı sadece "darbe girişiminin onarım uzmanı" değil.
Hiçbir karanlık güce yenik düşmeyen ve bu ülkeyi ayakta tutan en önemli adam!
Halkın aşkının adı.
Ölüm haberi
Nail Güreli vefat etti.
Bir gazetecinin ölümü, gazetelerde tek sütuna haber olurken.
Soytarı bir dizi yıldızının sevgilisiyle sinemada elele film izlemesi sayfaları kaplıyor.
Bu meslek kendi emekçilerine bile vefasız davranırken.
Ne bekliyoruz ki!
Haberdar olmamız bile yeterli sayılırken!
Mutluluk Takvimi
* Kimsenin daha sonra değişeceğini zannetme.
* Yatıya kaldığın evde yatağını kendin düzelt.
* Bol sebze ye.
O akşam son defa
Sana gelmiştim
İçimde hüzünler
Hep çiçek açtı
Elini tutmaya
Yetişemedim
İçinde sen vardın
Bir geçi kaçtı
Tükenip de gitti
Aşkım gururum
Batan güneş gibi
Söndü umudum
Bir daha ne zaman
Nerde bulurum
İçinde sen vardın
Bir gemi kaçtı
Hakkı YALÇIN
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