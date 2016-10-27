Sadık tohumlar

Dünyanın 7 milyarlık nüfusunda 2 milyar kişi teknolojiye sahip.

2020 yılında bu rakam 5 milyara ulaşacak.

Bunu dünyanın gelişimi saymak mantıklı.

Yetkililere göre, dünyanın problemlerini çözmek için gerekli insanları internet ortamında bulabilmek mümkün görünüyor.

Dünyanın gözü herkesin üzerindeyken!



***

Peki, ya açlık ve sefalet?

Çin'de kimyasal maddelerden oluşan sahte pirinç üretildi.

Organik olmayan bir dünyada, genleriyle oynanmış gıdaları tüketirken.

Kanserin ve bilumum hastalıkların bu denli çarpıcı biçimde istiap haddini aştığını gördüğümüz halde hiçbir şeyi sorgulamazken.

Çin'in ürettiği pirinçleri bizlerin yemeyeceği ne malum!



***

Ekonomi derslerinin coğrafya derslerini solladığı bir dünyamız var artık.

Toprakların değil paranın hesabı makbul.

Teknoloji dünyayı parmağında oynatıyor.

Bunu şimdi garip bir espri olarak alabilirsiniz ama.

Geleceğin dünyasında kim bilir bir pirinç tanesine kaç cep telefonu alabilecek insanlar.



***

Tabiatın bizlere söylediklerini duymazlıktan geliyoruz.

Teknoloji rüzgarıyla ancak kirli çamaşırları kurutabilirler.

Gerçekleri dalgalandırmak gelecek program.

Pirinç suda yetişir.

Kimyasal formüllerde değil.



***

Tehlikeli anonslar eninde sonunda gerçeğe dönüşecektir.

Gelecek zamanlar için maalesef endişelenmemiz gerekiyor.

Bu iştahlı ve ihtiraslı koşuda bir damla suya özlem duymayacağımız.

İçinde kimyasal olsa da, pirincin taşını ayıklamayacağımız ne malum!



***

Hayat ihtiyaç molası vermeyecek kadar hızlı geçiyor artık.

Teknolojik dünyada var olanların, neleri yok ettiğini görmemek de acı bir gerçek.

Zenginliğin görkemine güç katan kan ve para kokan savaşların ve dünyanın yarısından çoğunun aç olduğu gerçeğinden ne haber!

Durum böyleyken.

Teknolojik gelişimin intiharımız olmadığı ne malum.



***

Günde 7 milyon ekmeğin çöpe atıldığı bir ülkede, tarımın kıyamet günleri için sakladığımız tohumlarımız var mı?

GDO'su bozulmamış!

Kuruyan toprağa "bana mısın" demeyecek! Bire bin verecek.

Sadık tohumlar!



Aynen öyle!

Yabancı bir gazetenin, okuyucuları arasında düzenlediği yarışmanın sorusu.

"Kadınla gazete arasında ne fark vardır?" Yarışmayı kazanan yaşlı kadının cevabı.

"Parça parça edilmiş bir gazete kadınları ilgilendirmez.

Ama parça parça edilmiş bir kadın, gazeteleri ilgilendirir."

O yüzden mi acaba kadınlar böyle kolay katlediliyor?



Mutluluk Takvimi

* Günü kitapçıda geçir.

* Dolmuşta yanında uyuklayana omuz ver.



Beni aşkın yaşatır

Canım var can içinde

Hala titriyor içim

Gözlerim kan içinde



Nerdesin şimdi nerde

Çare bulunmaz derde

Anılar orta yerde

Şehir duman içinde



Özlerim deli gibi

Hasret sarar içimi

Sen de sevmiştin beni

Evvel zaman içinde



Hakkı YALÇIN