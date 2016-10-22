Hakkı Yalçın
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Borcumuzdur!
İnsanlığın zirvesindeki şehirlere.
Attığı her adımda saygısını yenileyen insanlara.
Galata Köprüsü'nün üzerinde düşlerini arayanlar vardı.
Aydınlık ve masumiyet kokardı yüzleri.
Nesli tükenmiş son saf insanlar sergisinde.
***
Asalet sıradandı herkeste vardı.
Kusurdan sayılmazdı sırtına yatağını yorganını yüklenmiş insanların görüntüleri.
Kimseyi darp etmediler.
Kimseyi gasp etmediler.
Anadolu terbiyesi gördükleri belliydi.
Onurlu hayata celbini cebinde getirmiş.
Sordukları adresleri tarif ederken, kötürüm cevaplar vermezdi şehir insanları.
***
Mahalleler vardı, her mahallede bir tiyatro.
Televizyonlar tek kanaldı, varsın sansürlü olsun.
Şimdikiler gibi kanını emmedi ya toplumun!
Yozlaşmanın önünü açmadı ya!
***
Delikanlılar vardı.
Duruşlarıyla mahallelere yakışan.
Tertemiz mücadeleler verdiler, dünya güzel olsun diye.
Ölüme kafa tuttular, ne çaldılar ne haram yediler!
Destansı öyküler bıraktılar geride.
Hala fotoğraflarının tozlanmayışının sırrı da burada belki.
***
Anneler vardı gözleri iki kırık su testisi.
Hiçbir yangından su kaçırmadılar.
Babalar vardı dibine kadar adam Borçlarını çocuklarına bırakmamak için var gücüyle çalıştılar.
Namuslu insanların kazanacağı kadarını kazandılar.
***
Sonrasında sonsuz göç, hain terör ve darbe sürtüğü zamanlar.
İnsanlarda her geçen gün devleşen öfke.
Ve edepsizliğin görkemi!
Çoğalan parayla birlikte gitgide azaldı her şey.
Yere düşen ekmeği öperek üç kere alnına götürenler yok artık.
Günde 6 milyon ekmek çöpe atılırken!
***
Şimdi çocuklara uyuşturucu satan delikanlılar ülkesi.
Çıplak bir hastanın önünde selfie yapan hemşireler.
Birbirlerinin tecavüzüne kol kanat geren hemşeriler memleketiyiz artık.
***
Dünlerin asaletine ve güzelliklerine borçlu kaldığımız için.
O borcu inkar edemeyiz.
O yüzden bugün vıcık vıcık ahlaksızları işaret etmek.
Boynumuzun borcudur!
Herkesin farkında!
Amerikalı gençler parti gözetmesizin, Clinton veya Trump'ı başkan olarak görmektense dünyaya göktaşı çarpmasını tercih ediyorlar.
Tencereyle kapağın buluşmasından ortaya çıkacak olan gerçekleri görebiliyorlar çünkü.
İki insanlık düşmanı.
Eminiz ki onlardan sonra dünyada köpekbalıklarına, sırtlanlara gün doğacak!
Mutluluk Takvimi
* Giymediklerini ihtiyacı olana ver.
* Gece lambası kullan.
* Çocuklar için bir şeyler yap.
Dokunsun dudağın
Sebil tasına
Aldırma boş yere
Gönül yasına
Son ver bu hayatın
İhtirasına
Hayat bir komedi
Dertler bahane
Gözlerine vurur
Mumların isi
Örtmez günahları
Gecenin sisi
Son vasiyetini
Söyler birisi
Toprak olur beden
Taşlar bahane
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