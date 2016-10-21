  1. Kalbi boş olanın kalesi dolar!
  2. Vahşi tüketim
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 21 Ekim 2016, Cuma

Elektrik faturaları

Polis memuru Mehmet Doğdu evine gelen elektrik 547 liralık elektrik faturasına karşı tüketici mahkemesinde dava açtı.
Mahkeme tedbir kararı verdi.
Dava bitene kadar elektrik kesilmeyecek.
Fatura da ödenmeyecek!

***
Elektriğin özelleştirilmesinden sonra, insanların başına gelmeyen kalmadı.
Bir vatandaş 27 yıl önce kapattığı tekstil atölyesi için 2015 yılından beri borç ödüyor.
BEDAŞ'ın sorumluluğu eline geçirene devrettiği sistemin mağduru olanlar için hala ses yok.
BEDAŞ yetkilileri işlerine gelince konuşur!
İşlerine gelmeyince susar.
Borçlar ödendikten sonra Allah kerim!
Zaman aşımının da hükmü olmadı.
Haklı olmanın da!

***
Nice yaşlı insanın bu dertten muzdarip olduğu ortadayken, BEDAŞ can yakarken!
İnsanlara borç yüklemenin vebali yok mu?
Tüketici mahkemelerinin haksızlığın dosyalarına bakmak için ne kadar zamana ihtiyacı var?
Herkes polis memuru kadar bilinçli mi?
Bir insana 547 liralık elektrik faturası göndermenin suçu belgelenirse, bunu yapanlar gerçekten ceza alacak mı?
Yoksa sadece borçların yanlışlığının ispatıyla mesele kapanacak mı?
Bir vatandaşa hak etmediği ceza yüklenirken vicdanlar sızlamayacak da.
Herkes ödediğiyle mi kalacak?

***
Namuslu vatandaş olmanın maliyetini insanlara yükleyenler.
Vatandaşlara hak etmedikleri faturaları ödetenler.
Bunların bedelini ödesinler.

***
Sözcüklerin de dili tutulmasın.
Yasaların da.

***
Yoksa bu fatura ustaları acemi vatandaşları karanlığa gömmekten vazgeçmeyecek!

İnsanlık katli!
Musul'dan kaçmayı başaran aileler çadırkentlere yönlendiriliyor.
Kaçamayanlar DAEŞ'in toplu kafa kesme eylemlerine kurban ediliyor.
Yayılacak başka korku kaldı mı?
Terör örgütlerini besleyip büyüttükten sonra sözde imha planına geçen Amerika'nın gurur tablosudur bunlar.
İnsanlığın katlinden bile utanmayanların!

Acı gerçek
Yapılan bir araştırmaya göre çocuklar televizyonlara anne ve babalarından daha çok inanıyormuş.
Bu tehlikeli mürebbiyelerin önü kesilmedikçe.
Tehlikenin yolu açık demektir!

Mutluluk Takvimi
* Dişini fırçalarken suyu kapat.
* Sevgiyi en güzel sen anlat.
* Çocukların adına ağaç dik.


İnsan giderken bile
Büyük olmalı
İnkarı sen al
İtirafı ben

Aşk kalbinden vurulur
Sırtından değil
Nasıl aklanır
Aşkı kirleten

İkiniz bir oldunuz
Beni sırtımdan vurdunuz
İstanbul ve sen!

Bekle
Daha söylemedik ki
Son sözümüzü
Yüreğim ve ben!

Hakkı YALÇIN
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