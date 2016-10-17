  1. Gönülden Irak!
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi

Kimse bir şey ummasın

Dün gündüz gözüyle gördük ki, rakip ne kadar kolay varsayılsa da.
Galibiyet hazırolda durmaz Ve yine gördük ki.
Ligde rayına giriyor diye umut edilen Fenerbahçeli futbolculara da güven olmaz.
Kendileri hoşnutsa!
Onlardan kimse bir şey ummasın!
***
Para alıp dert veren değirmen pozlarındaki Van Persie'yi oynatmak için, fırsat kollayanlar, yarattıkları sistemi dün gece gururla izlesinler.
Orta alanda hangar gibi boşluk.
Dağınık bir savunma, ritmini yitirmiş bir forvet.
Üstelik sadece duran toplara kompliman yapan Van Persie'nin rakip kaleyle uzaklığını yakınlaştıracak bir karşı teori yok!
***
Ve ikinci yarıda beklenen karşı saldırıyı rakip takım yapıyor da...
Yoğun bakımdan çıkıp, ayakta durma hamlesini hayata sokuyorsa.
Attıkları golde Fenerbahçe'nin iki beki hantallığın belgesini çekiyorsa.
Fenerbahçe'nin kazanması için ancak mucize gerekirdi.
Rakip kale önünde düğümlenen Fenerbahçe forveti sıradan bir son vuruşu bile gerçekleştiremedikten sonra... Hiçbir şey beklemeye gerek kalmıyor demektir.
Ve bu demektir ki.
Bir artı bir eşittir.
Rahmetlik düşler!
***
Sadece Mehmet Topal için üzüldüm.
Kimseye yük olmayan ama diğerlerinin yükünü bile taşıyan adama.
Diğerlerinin birbirinden farkları yoktu.
***
Haftalar futbolsuz geçerken ve üst kattakilerle puan farkı artarken.
Ne yürek kavgası ne sistem mevcut değilken.
Eleştirilere ve saha içindeki enkaz yığınlarına gözlerini kapatanlar, şimdi geç kalmışlığın yasını tutsunlar.
Kusura bakmayın ama ligde unutsunlar Fenerbahçe'yi.
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