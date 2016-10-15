Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Gönülden Irak!
Şiddet, entrika yaşam biçimidir.
Darbe hayali kulistedir, mezhep savaşı tetiktedir!
Ortadoğu'daki medyatik, askeri, sivil ajanlar hazır kıta!
***
Kiminle dost olacağımıza onlar karar verir ya!
Türkiye'yi düşman olarak niteleyen yeni haritaları dünya ülkelerinin hizmetine açılmıştır.
Amerikan donanması Türk bayrağıyla askerlerin öldürüldüğü tabloyu paylaşıyorsa.
Onların bağışıklık sistemleri bellidir. Alacak can ararlar, toplanacak ganimet!
Doğmadan öldürmek istedikleri çocuklarımız vardır hayallerinde.
Değiştirmek istedikleri haritamız.
Bizleri aldatan tarihlerle doludur, sonradan oluşturdukları tarihleri.
***
"Amerika'yı tarif et" deseler!
"Kan ve bomba yüklü ahtapot" deriz!
"Çocuk katliamlarının sebebi" deriz.
Bu dünya zalim Amerika'nın nesini sevdi? En çok ona hayret ederiz!
***
Amerika'nın 6'ncı Filosu'nu denize döken aslan gibi delikanlılarımız vardı, hala gönüllerde yaşarlar da, Amerika'nın verdiği postalları giyenler tarafından asılmışlardır.
Birbirine kırdırdığı gençlerin sırtından geçinen, meydanlarda toplanan insanların üzerine kurşun yağdıran gerçeklerin babasıdır Amerika!
Amerika'nın atom bombasını sadece Japonya'daki insanlar için imal etmediğini biliriz.
***
Karanfil yağmuruyla göreve başlayan Obama'nın Ortadoğu hikayelerinde yaydığı kan kokusu çok şeyin ifadesidir.
Yeni başkan seçimleri için anonslar da farklı değildir. "Amerika'yı yaşatacak Musul RH pozitif kana ihtiyaç vardır!" Mecburi iniş yapacak bomba taşıyan kuşları.Ve ganimeti toplayacak olan puştları çoktur.
Toplu mezar siparişleri de dünya demokrasisine armağan!
***
Yeni başkan adaylarının bile Kürtleri silahlandırmayı özne edindiği seçim konuşmalarında her şey apaçık ortadadır.
"Gönülden Irak" olan insanlıktan uzaktır.
Amerika'nın Bağdat hamiliğine soyunarak, Musul üzerinden bizlere gönderdiği mesajlardaki tuzağa düşmemek boynumuzun borcudur.
Hayal alemlerinde geçirecek zamanımız yok çünkü!
***
Bu topraklarda Amerika'nın yan etkilerini hesaplamak. Birbirimiz yerken Amerika'nın ekmeğine yağ sürmekten bin kere değerlidir!
Korsan cenneti!
Bundan 10 yıl önce Türk taklitçileri, dünyaca ünlü giyim markası Prada'yı, Prasa olarak taklit etmişti de. Prada'nın koruma ofisi, Prasa adını yasaklatmıştı.
Şimdi korsandan geçilmiyor ülke.
Şarkıların telif haklarını çalanlara bile göz yumulurken markalar da pazara düştü, emekçilerin hakları da.
Ama düşünüyorum da, çocukları taciz edenlerin bile serbest bırakıldığı bir ülkede. Bunlar ne ki!
Mutluluk Takvimi
* Eski dostlarının izini bul.
* Bilmediğin konuda konuşma.
* Çocukları kitap okumaya teşvik et.
* Spor yap.
Şu gördüğün taşlı yollar
Benim yüreğimden geçer
Gözlerim hüzün musluğu
Gelen içer giden içer
Dertler bende derya deniz
Benim hüzün bağlarım var
Bin of çeksem de yıkılmaz
Kahır yüklü dağlarım var
Düşlerim rehinde kaldı
Yenik sayar tarih beni
Hala kimseler bilmiyor
Bu suskunluğum nereli
Ben dertlerin kralıyım
Servetim seven bir yürek
Hayat hayırsız bir evlat
Üstümde ateşten gömlek
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Gönülden Irak!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kayıp çocuk! 14 Ekim 2016, Cuma Ağzında yarım bir türkü, üstü başı harap bir çocuk karşıma çıktı. Elindeki mendili uzattı bana. "Abi bir mendil...
- Ne fayda! 13 Ekim 2016, Perşembe Bir soru: "Bir Amerikan Başkanı'nın ömrü, Ortadoğu'da doğan kaç çocuğun ömrünün toplamına eşittir?" "Binlerce"...
- Enerjik Türkiye 12 Ekim 2016, Çarşamba Rus gazını Türkiye'ye taşıyan Türk Akımı Boru Hattı Projesi, güçlü Türkiye gerçeğinin yeni posteridir. Üçüncü...
- Ders verilmez alınır 11 Ekim 2016, Salı Fatih Terim'in ekseni etrafında dönen bir milli takım. Sahada içler acısı bir futbol ve çocuk parkında kaydırak...
- Barış 11 Ekim 2016, Salı Üzerinden kısa bir zaman geçti de, sanki bir deniz kıyısından geçmişiz gibi her şey unutuluyor. 15 Temmuz bir...