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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 14 Ekim 2016, Cuma

Kayıp çocuk!

Ağzında yarım bir türkü, üstü başı harap bir çocuk karşıma çıktı.
Elindeki mendili uzattı bana.
"Abi bir mendil al." Sıkça gördüğüm mendil satan çocuk resminin bıkkınlığıyla sorgu hakimliğine soyundum.
"Sen okula gitmiyor musun?" Cebinden savunmasını çıkarttı.
"Bugün okul tatil."

***
Okulun tatil olmadığını biliyordum da, gülümsedim.
Sararmış kitap gibi bakıyordu gözleri.
Aramızdaki uzaklığı yakınlaştırmam gerektiğini düşündüm. "Kaça gidiyorsun?" "Yedinci sınıfa" dedi.
"Baban ne iş yapıyor?" diye sordum, kendi çocukluğumdan izler aradığım için belki. Ama o Ama o soruşturma saydı!
"Abi bir mendil alacaksın, amma çok soru soruyorsun."

***
Bazı insanlarda yoksulluk ata yadigarı.
Onlar için güneşin gözleri bağlı.
Elindeki bütün mendilleri aldım, teşekkür etti.
"Peki" dedim, "Mendillerin bitti, şimdi ne yapacaksın?" "Ah be abi" dedi. "Polisler bile senin kadar soru sormuyor." Ardından da kanatlarını suya vuran martıların çığlığını duyurdu sanki.
"Satın aldığın 10 tane mendille bugünümü kurtardığını mı sanıyorsun?"

***
"Kusura bakma" dedim, cesaret aldı bu kez o sordu. "Sen ne iş yapıyorsun?" "Gazeteciyim" dedim, güldü.
"Bizleri bırakın büyük adamlara sorun, haber onlarda" dedi.
Çocuk yaşından büyük söylemlerine şaşkınlıkla bakarken, o beni bırakıp yeni mendiller almaya gitti.
Hayatın küçük askeri!

***
O çocuklara bakınca burun kıvıranları da görüyorum. "Git adam gibi çalış" diyenleri bile duyuyorum.
Okul çağındaki bir çocuğun eğitimden yoksul bırakılması gerçeğine mi bakalım.
Yoksa üniversite mezunu nice milyonlarca gencin işsiz olduğu gerçeğine mi?

***
Tahammülün zerresini aradığımız trafikte. Ve her gün televizyonların haber bültenlerini cinayetlerin dolduğu bir memlekette.
Türkiye'de 1 milyona yakın ruh hastasının varlığından söz ediliyor.
Onlar deliyse bizler neyiz!
"Hastayım yaşıyorum, görünmez hayalimle."

***
O çocukların sattıkları mendili küçümseyerek büyüdüğümüzü zannediyorsak.
Onların nerede kaybolduklarını da hesaba katalım.
Büyüdüklerinde nerede karşımıza çıkacaklarını da!

Misilleme
Amerika bir günde 4 Musul mesajı yayınlıyor. "Bağdat'ın yanındayız!" Bu tavır, Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşmasına misilleme anlamı taşıyor.
Eski dostuna düşmanlık etmekten gocunmayanlar, darbenin el üstünden savunuculuğu üstlenenler, hangi yüzle yapıyor bunu?
Amerika'nın iki yüzü vardır.
Birinde yalan demokrasi neferliği vardır. Diğer yüzünde ülkeleri sırtından vurmanın bütün halleri.
O yüzden güvenilmezdir!

Mutluluk Takvimi
* Ortak duygulara sahip olduğun insanlarla sohbet et.
* Çocuklara verdiğin sözü tut.
* Pozitif düşün.

Yine gözyaşlarını
Saklıyormuş geceler
Hala camlarına
Vuruyormuşum

Hayata dargınmış
Aşka tövbeli
Hala yüreğinde
Duruyormuşum

O şehre dönerim de
Bu çaresizlik benim
Yüreğimi dağlamasa
Geldiğimi duyunca
Evlerden birinde
O kadın ağlamasa

Hakkı YALÇIN
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