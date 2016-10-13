Hakkı Yalçın
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Ne fayda!
Amerikan başkanları Ortadoğu'daki bütün çocukların hasmı sayılırken.
***
O yüzden.
Kundağa sarılması gereken bebeklerin kefene sarıldığı bir dünyayı sevmedik.
Cebini doldurmayı yüreğini doldurmaktan daha anlamlı sayanların gittikçe çoğaldığı bir dünyayı da.
Yoksulların sırtına binip inmemeyi güçlülere öğrettiler.
Altta kalanın sesinin çıkması ne fayda!
Duyan olmadıktan sonra!
***
Çocukluğumuzda herkesin bisikleti yoktu.
"Tur atsın diye" arkadaşına bisikletini verenler arkadaşlığa can verenlerdi.
Şimdi birinin düşüncesi diğerine kanlı bıçaklı bir duruş olarak dönüyorsa.
Artık eskisi gibi olan hiçbir şeyimiz yok demektir.
Eskiden haksızlıklara karşı birlikte yürürdük.
Şimdi nefret her şeyin önünde yürüyorsa!
Birkaç adım fazla atsak ne fayda!
Sevgi ve saygı yoldan çıktıktan sonra!
***
O masum masallar çocukları başından attı.
Dünya yalan masallar devrini başlattı.
Soysuz tutkular vicdansız eylemler!
Şerefsiz bombaların çocukların teneffüs saatine ayarlandığı bir ülkede.
Çocukların suratına yeni ölüm biçimlerini üfleyen ejderhalar, Avrupa'nın koruması altında dururken.
Kör şeytanlar vitrinden inmezken.
Terörün bile asaleti olmalıdır diye haykırsak ne fayda!
Melekler rafa kaldırıldıktan sonra.
***
Purosunu yoksulların gözlerinde söndüren zenginler dünyasında.
Amerikan Başkanı'nın kim olacağı tartışılıyor.
Obama geldiğinde umutlar büyüktü de ne değişti.
Dünyadaki kan kokusu yayıldıkça yayıldı.
Giden canların sayısı eskisini aratmadı mı?
Clinton veya Trump!
Kim gelirse gelsin ne fayda!
***
Amerika'nın yeni başkanı, eski cinayetlerin izinden yürümekten başka bir role soyunmadıktan sonra!
Çelişki!
TEM otoyolu üzerinde 2016 yılının ilk gününde karla mücadele eden karayolları ekibini biçerek 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücüye 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Geçen haftayı hatırlayın.
Bir polisin ölümüne diğerinin yaralanmasına yol açan alkollü sürücüyü.
6 ayda ver elini özgürlük.
Bu ülke böyle.
Kan parası olana kapılar açık.
Cezalardaki çelişkiler sorguya bile kapalı!
Mutluluk Takvimi
* Ortak duygulara sahip olduğun insanlarla sohbet et.
* Çocuklara verdiğin sözü tut.
* İndirimli satışları takip et.
* İşini sev.
Herkesin bir şeyi
Olabilirsin
Birinin her şeyi
Olmak mesele
Aradığın aşkı
Bulabilirsin
O aşka ömrünü
Vermek mesele
Ben kendimi onardım
Yüreğimi süsledim
Hayatımı yepyeni
Renklerle resimledim
Hala bir pişmanlık
Bir kızgınlık var elbet
Sana değil bu sitem
Seni affettim diye
Kendimi affetmedim
Bu da benim meselem
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