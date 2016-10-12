Hakkı Yalçın
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Enerjik Türkiye
Üçüncü ülkeden transit geçişin olmayacağı anlaşmanın öznesi; "Avrupa gaz satışında hakimiyet Türkiye'nin." Eli güçlü Türkiye gerçeğinin yanı sıra.
İşin prestiji de caba!
***
Anlaşmanın mimarları Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak.
Bu muhteşem tablonun ressamları.
Normalleşme sürecinin ardından Rusya ile uzay, gemi ve savunmadaki işbirliği de hesaba katılırsa.
İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile Enerji Bakanımız Berat Albayrak arasında enerji işbirliği görüşmesi de gösteriyor ki.
Farklı bir dönemin kapıları açılıyor.
***
Türkiye enerjinin kalbinin attığı bir ülke olarak, vatandaşlarına da gülümserken.
Meselenin halk tarafına bakarsak, evlere de büyük katkı sağlayacak anlaşmadır bu.
Doğalgaz ucuzlayacak.
Mutfaklara da güneş doğacak.
Yoo kimse hafife almasın.
Kışın pencereden giren güneş ışığının değerini en çok üşüyenler bilir.
***
Böylesine anlaşmaların getirdiği başka bir gerçek var ki.
O da ruhlardaki enerjinin yansımasıdır.
Toplumsal enerjinin pozitif olduğu ülkelerin önleri açıktır.
***
Meseleye konum atarsak!
Türkiye'nin konumu zaten altın değerinde.
Ama yanlış ülkelerin dostluğuna güvenip harcadığımız yıllarımız var.
Işığımızı kesmek isteyenleri inat, kırılmamış zincirleri kırıyoruz.
Ve her şeyden önemlisi.
Bizleri sırtımızdan vuranların dostluğuna güvenmemeyi öğreniyoruz.
***
Böyle anlaşmalar birilerini rahatsız edecek.
İhtimaldir ki, yeni planlarını devreye sokacaklar Onlar da soysuzluklarına yatırım yapacaklar. Dost kılığında kalleş olarak.
Onların da bumerangı kendilerine dönecek.
***
Bizim küçük kalmamızı isteyen büyük (!) ülkeler kusurumuza bakmasın.
Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı!
Sevgisiz müdür!
İlkokulun duvarına yazı yazan 6 yaşındaki çocukla 13 yaşındaki ablasını okul müdürü şikayet ediyor.
Ve karakoldan evlerine gece yarısı dönüyorlar.
Okul müdürü ufacık çocuğu ve ablasını şikayet ederek disiplini mi sağladı? Ağaç yaşken eğilir gerçeğinin temelini mi attı? Yoksa o çocukların içinde geleceğe ait nefret taşlarını mı döşedi?
O çocukların psikolojisinin bozulmasının hükmü yok da, bu topraklarda böyle okul müdürlerin hükmü varsa. Öğrencilerin geleceğini merak ediyor insan.
Sevgisiz insanlar kadar çocukları ürküten başka bir gerçek yoktur çünkü.
Hele eğitimin içinde!
Mutluluk Takvimi
* Çocukları temizliğe alıştır.
* Mutluluğu parada arama.
* Şaka bile olsa kimseyi aşağılama.
İnsan her aşkında
Sonunu yaşar
Hayatta ilk defa
İmkansız kaldım
Sakın gururlanma
Sevildim diye
O gururu sana
Ben kazandırdım
Bu yalan dünyanın
Düzeni böyle
Aşkına ihanet
Katanı çoktur
Dilin yemin etmiş
Yüreğin değil
Senin kalbinin de
Vatanı yoktur
Hakkı YALÇIN
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