Ders verilmez alınır

Sahada içler acısı bir futbol ve çocuk parkında kaydırak oynamaya gitmiş futbolcular topluluğu.
Kalabalık bir nüfusa sahip olmakla, futbolculara ve teknik adamlara çuvalla para dağıtmakla bu işin olmadığını bizlere gösteren İzlanda'ya teşekkür etmeliyiz.
"Ben ders almam ders veririm" diyenlerin okuması gereken bir kitabı elimize tutuşturduğu için.
Bizler teknik adam ve futbolcu kavgalarıyla!
Onlar sahadaki futbolcuları yönetir.
Bizler düşlerimizi!
Ve ortaya çıkan enkaz yığınından hiç gocunmayanlar yollarına devam eder.
Her mesleğin bağımsızlığına, her bireyin özgürlüğüne saygı duymayan bir teknik adam yıllardır değişmiyorsa.
Bu ülkede istenmeyen sorular için bir engizisyon mahkemeleri eksiktir.
O yüzden çanak soru bankaları mudilerine kredi verir de.
Gerçek sorular korku tünelinde dişlerle dudakların arasında gizlenir!
Günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığı bir ülkede. Ekmeğini taştan çıkaran gazetecilere saygı göstermeyenlere dilden teslim ederiz.
Cümlelerimizi!