  1. Barış
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 11 Ekim 2016, Salı

Ders verilmez alınır

Fatih Terim'in ekseni etrafında dönen bir milli takım.
Sahada içler acısı bir futbol ve çocuk parkında kaydırak oynamaya gitmiş futbolcular topluluğu.
Kalabalık bir nüfusa sahip olmakla, futbolculara ve teknik adamlara çuvalla para dağıtmakla bu işin olmadığını bizlere gösteren İzlanda'ya teşekkür etmeliyiz.
"Ben ders almam ders veririm" diyenlerin okuması gereken bir kitabı elimize tutuşturduğu için.
***
Futbol ülkeleri sistemle uğraşır.
Bizler teknik adam ve futbolcu kavgalarıyla!
Onlar sahadaki futbolcuları yönetir.
Bizler düşlerimizi!
Ve ortaya çıkan enkaz yığınından hiç gocunmayanlar yollarına devam eder.
***
Yanlış bir kadro ve yanlış dizilim desek, ne haddimize! Rezil yenilginin sonrasında Fatih Terim'in demecine bakın. "Bazı arkadaşlar güzel bir konu buldu." Bir teknik adam hala yanlışlarına doğru muamelesi yapıyor da, egosunu tatmin etmekten vazgeçmiyorsa.
Her mesleğin bağımsızlığına, her bireyin özgürlüğüne saygı duymayan bir teknik adam yıllardır değişmiyorsa.
Bu ülkede istenmeyen sorular için bir engizisyon mahkemeleri eksiktir.
O yüzden çanak soru bankaları mudilerine kredi verir de.
Gerçek sorular korku tünelinde dişlerle dudakların arasında gizlenir!
***
Milli takım bizimdir, gerçeklere sırtımızı dönemeyiz!
Günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığı bir ülkede. Ekmeğini taştan çıkaran gazetecilere saygı göstermeyenlere dilden teslim ederiz.
Cümlelerimizi!
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