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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 11 Ekim 2016, Salı

Barış

Üzerinden kısa bir zaman geçti de, sanki bir deniz kıyısından geçmişiz gibi her şey unutuluyor.
15 Temmuz bir kahramanlar geçidi olduğu kadar.
Yürekleri nefretle çivilenmiş insanların ve ülkelerin heveslerinin kursağında kaldığı bir gündü.
***
Ama onların şuh hevesleri bitmedi hala.
Hır çıkarmak için sebep arıyorlar.
Yangın bir yerde söndürülse, başka bir yerde yangın çıkarmak istiyorlar.
Post modern nefret!
Topyekun darbe girişimi!
***
Şehit haberleri ara vermiyor.
5 ton bomba.
Giden 18 can.
Korkunun iklimine alıştırmak için yapılıyor bu soysuzluklar.
Utanmadan!
United Soysuzluk of Aşağılık eylemler merkezinden gelen emirler doğrultusunda patlıyor canlı bombalar.
Yarım kalmış darbe özlemine mahsuben!
Öyle ya, hala ellerinde duran yüzlerce insanın katiline arka çıkmalarının başka bir açıklaması olabilir mi?
***
"Avrupalı ülkelerin politikacıları da şu sıralar kariyerini ülkemizdeki canlı bombalarda katledilen insan sayısına göre yapıyor" cümlesinde haksızlık yoktur.
5 tonluk bombanın kaç tonu düşüyor hisselerine?
***
Bizim içimizden yükselen ses barış.
Hayatı onurlandıran bir gerçektir barış.
Hepimiz barış istiyoruz.
Hepimiz huzur istiyoruz.
Ama barış yorgun bir güvercin.
Uçmasına izin vermiyorlar.
Hem içimizde, hem dışımızda!
Nefreti tımarlayıp terörü palazlandıranları görüyoruz.
Barışı kıskanıp terörle kahramanlık taslayanların tosladıkları duvarları da.
***
Kendimize içeriden bakıyoruz önce.
Hala birbirimizi kışkırtarak nefrete itekleniyoruz.
Sosyal medya üzerinden birbirini aşağılayan cümlelerle yürek savaşına siparişler veriliyor.
***
Kendimize dışarıdan da bakıyoruz.
Irak'ta şimdiye kadar sorun olmayan askerlerimizin "işgalci" sayılmasının sebebi nedir Başarısız darbe girişiminden başka.
***
Avrupa ve Amerika'nın çizmesi altında öldürülmüş bir gerçektir dünya barışı.
Bunun kanıtları çok!
Ne olursa olsun ülkemizdeki barış, karış karış toprağa ekilecektir.
Bir ihtimal daha yok!

Beslenme saati!
Bursa'daki ilkokulda öğrencilerin beslenme görüntüleri içler acısı.
Aylık 110 liralık yemeği pahalı bulan veliler, OHAL nedeniyle okul dışına çıkışları yasaklanan çocuklarını öğlenleri tel örgülerin arkasından besliyor.
Sadece kaşığın çatalın girebildiği tel örgülerle çocukların ağzını buluşturmanın görüntüsüne mi yanalım?
Yoksa çocuklarını beslemekten muaf okul yönetimine mi?

Mutluluk Takvimi
* Çocukların adına ağaç dik.
* Her şeyi kalbinle yap.


Hayat görünmez ufukta
Umutlar hep karanlıkta
Sırtımızdan vurulduk da
Ölmüyoruz ölmüyoruz

Kan yağıyor gözümüzden
Dert damlıyor yüzümüzden
Namus bildik sözümüzden
Dönmüyoruz dönmüyoruz

Günler geçti beklemekle
Derdi derde eklemekle
Her akşam kuru ekmekle
Doymuyoruz doymuyoruz

Hakkı YALÇIN
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