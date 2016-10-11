15 Temmuz bir kahramanlar geçidi olduğu kadar.
Yürekleri nefretle çivilenmiş insanların ve ülkelerin heveslerinin kursağında kaldığı bir gündü.
Hır çıkarmak için sebep arıyorlar.
Yangın bir yerde söndürülse, başka bir yerde yangın çıkarmak istiyorlar.
Post modern nefret!
Topyekun darbe girişimi!
5 ton bomba.
Giden 18 can.
Korkunun iklimine alıştırmak için yapılıyor bu soysuzluklar.
Utanmadan!
United Soysuzluk of Aşağılık eylemler merkezinden gelen emirler doğrultusunda patlıyor canlı bombalar.
Yarım kalmış darbe özlemine mahsuben!
Öyle ya, hala ellerinde duran yüzlerce insanın katiline arka çıkmalarının başka bir açıklaması olabilir mi?
5 tonluk bombanın kaç tonu düşüyor hisselerine?
Hayatı onurlandıran bir gerçektir barış.
Hepimiz barış istiyoruz.
Hepimiz huzur istiyoruz.
Ama barış yorgun bir güvercin.
Uçmasına izin vermiyorlar.
Hem içimizde, hem dışımızda!
Nefreti tımarlayıp terörü palazlandıranları görüyoruz.
Barışı kıskanıp terörle kahramanlık taslayanların tosladıkları duvarları da.
Hala birbirimizi kışkırtarak nefrete itekleniyoruz.
Sosyal medya üzerinden birbirini aşağılayan cümlelerle yürek savaşına siparişler veriliyor.
Irak'ta şimdiye kadar sorun olmayan askerlerimizin "işgalci" sayılmasının sebebi nedir Başarısız darbe girişiminden başka.
Bunun kanıtları çok!
Ne olursa olsun ülkemizdeki barış, karış karış toprağa ekilecektir.
Bir ihtimal daha yok!
Beslenme saati!
Bursa'daki ilkokulda öğrencilerin beslenme görüntüleri içler acısı.
Aylık 110 liralık yemeği pahalı bulan veliler, OHAL nedeniyle okul dışına çıkışları yasaklanan çocuklarını öğlenleri tel örgülerin arkasından besliyor.
Sadece kaşığın çatalın girebildiği tel örgülerle çocukların ağzını buluşturmanın görüntüsüne mi yanalım?
Yoksa çocuklarını beslemekten muaf okul yönetimine mi?
Mutluluk Takvimi
* Çocukların adına ağaç dik.
* Her şeyi kalbinle yap.
Hayat görünmez ufukta
Umutlar hep karanlıkta
Sırtımızdan vurulduk da
Ölmüyoruz ölmüyoruz
Kan yağıyor gözümüzden
Dert damlıyor yüzümüzden
Namus bildik sözümüzden
Dönmüyoruz dönmüyoruz
Günler geçti beklemekle
Derdi derde eklemekle
Her akşam kuru ekmekle
Doymuyoruz doymuyoruz
Hakkı YALÇIN