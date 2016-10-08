Hakkı Yalçın
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Akıllı para
70'li yıllarda iyiydik hoştuk.
80'den sonra paraya koşmaya başlayan bir toplumu ancak bu ihtiras ayırırdı birbirinden.
12 Eylül darbesi aslında geçmişe değil gelece yapıldı.
Amerikan sisteminin parçası olmak için coştukça coştuk.
90'lı yıllarda ayaklanan teknoloji üstüne ballı börek oldu yozlaşmaların.
***
Şimdi ne eski güzellikler kaldı, ne sanat ruhu.
Eskinin o görkemli sinema oyuncuları, bugün hiç iz bırakmadan gidecek olan televizyon dizilerinin yanında nasıl da asildi.
Onların sihri sokak çeşmeleriydi.
Gaz lambası, arkadaş ıslıkları.
İpek mendil, helal para. Yetmez mi!
***
Nüfusumuz artarken azalan iyi insan sayısı, gelecek adına berbat bir anonstur.
Şimdi ölüsüne dirisine küfür edilen insanlar cenneti sayılan bir sosyal medyamız var.
Şimdi nerede kamera görse oraya koşan göçebe şöhretlerimiz var.
Evlere çekilen kablolarla oluşturulan bir evlilik sanayimiz bile mevcut.
Gelin oluyor umutlar.
Ne suyun akışı değir artık.
Ne toplumun bakışı.
Kötülükler alkışlanırken.
***
Hayatın insanlara bahşettiklerini, insanların vahşeti yok ederken.
Namussuzluğun kuluçkasına yatanlar, "Sen paradan haber ver" derken.
Bu hayatta ne gerçek dost bulabiliriz artık!
Ne gerçek düşman!
***
Bir katili bile 6 ayda özgürlüğüne kavuşturan paraya "akıllı" diyorlar artık.
Akıllı para, iffetsiz bir mürebbiyedir.
Soysuzluğun damarlarında dolaşır...
İnsanları katleder asla endişelenmez.
Delikanlılığı hadım eder, her kuşun etini yer, her memleketi darmadağın eder.
***
Akıllı para şeytandır, ne Allah korkusu tanır, ne vicdan.
Fincancı katırlarını korur, hatırlı müşterilerini.
Bir koyar bin alır, hukuka abanır.
Eşek arısı gibi, hem sokar hem iğnesini bırakır.
Kana susar, adaleti bile susturur.
***
Akıllı para, bir ülkenin neyi var neyi yok her şeyini satın alır.
Özellikle de insanların damarlarında dolaşan "kanını!"
Aile Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, mahkemelerden daha yürekli çalışıyor.
Diyarbakır Lice'de 6 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 72 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen tutuksuz yargılanıyor.
Bakanlık davaya müdahil oldu.
Öğretmen için tutuklama ve adli kontrol istedi.
Bunları istemeden yapması gereken bir hukuk sistemine inat!
O yüzden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu hizmetini yeni yasalarla da mühürlesin.
Lütfen rica ediyoruz.
Mutluluk Takvimi
* Dişini fırçalarken suyu kapat.
* Sevgiyi en güzel sen anlat.
* Çocuğuna gitar al.
Sönmüş kalbinizin
Son ışıkları
Aleve benzerdi
O gözleriniz
Kendi dünyasında
Artık şarkılar
Benim için bir zaman
Mucizeydiniz
Yıllar sizi yormuş
Yaralısınız
Belki gönlünüze
Perde çektiniz
Kaybolan zamanın
Kıyılarında
Bir zamanlar beni
Çok sevmiştiniz
Hakkı YALÇIN
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