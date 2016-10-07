Hakkı Yalçın
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Zengin hukuku!
Ve bu toprakların en aşağılık lafı.
"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" Biliyoruz!
Sizler bu ülkede adaletsizliğin kartvizitleri!
Haksızlığın hukuksuzluğun kudretli parazitlerisiniz.
Yasalar sizin gibilerin ayağına halı olur!
***
Zenginleri bu yüzden sevmedim.
Paralarıyla her şeyi katlettiler.
Yasaları bile iptal ettiler.
Zenginlerin acıktığında yediği yoksullar kimsenin hakkını yemezler.
Her insan yaşamayı hak eder de.
Zenginler bunu bile bilmezler!
***
Kadın kan parası alıyor, kocasının katilini affediyor.
Bir kadın öldürülen kocasının katilini niye affeder?
Ardından da aldığı parayı inkar ediyor.
Almaktan utanmadığını.
Söylemekten de utanma!
Bilmesi gereken bir şey varsa, "kan lekeli" paraların insana ömür boyu huzur vermeyeceğidir.
***
Bir baba, alkollü olarak kullandığı araçla can alan oğluna "baba" gibi bakabilir.
Ama çocuğunun aldığı canı parayla takas ettikten sonra.
Aynaya nasıl bakabilir?
Yarattığı züppeliğin "ağababası" olarak!
Ve poz veriyorlar birlikte.
"Benim aslan oğlum birini öldürebilir ama ben onu hapislerde yatırtmam" pozu!
***
İnsan olan haksızlığı kabullenemez.
İnsan olan adaletsizliği hiç kabullenemez.
Acıktığı için baklava çalan çocukların 9 yıl hapis yattığı bir ülkede.
Bir katilin 6 ayda serbest kalmasının vebali, ne yeryüzünde ödenir.
Ne gökyüzünde!
***
Hapishanelerde cezasını çeken en azılı katilin bile.
Kan parasıyla özgür kalan bir katilden daha onurlu olduğuna hiç şüphe etmem.
Katilin züppesi kadar tehlikeli bir canlı yoktur.
Yeniden alacağı canlara mahsuben!
***
Şehit analarının kan parası isteme hakkına tenezzül etmemesi bir asalettir.
O yüzden cennet onların ayaklarının altında.
Evlatlarının yanındadır.
***
Paranın getirdiği kötülükler bu topraklarda kolay kolay yok edilemez.
Bir yerde okumuştum.
"Zenginlik belki de en iğrenç yoksulluktur!" diye.
Parayla ölümüne sözleşme yapanlar bunu bile iltifat kabul eder.
Kaçınılmaz final
Dün yapılan soysuz saldırıda, terörün çocuklara kadar uzanmak istediğinin izlerini gördük.
Kansızlığın hasını.
Kalleşliğin hangi boyutlarda olduğunu sorgulamak anlamsız artık.
Kötü ruhlar kötü bedenlerde bulunur.
Elbet onlara haddini bildiren bulunur.
O kaçınılmaz finalde.
Mutluluk Takvimi
* İlahi adalete inan.
* Yüz havlunu yenile.
* Kahve falına baktır.
* Çocuklara eldiven ör.
Seni benden alıp da
Ellere veren kader
Bu sensiz gecelerin
Hakkını nasıl öder
Ben sana can vermiştim
Sen bana bir ayrılık
Yolda bıraktığın aşk
Hangimizi affeder
Hoş geldin pişman geldin
Çok bekledim geç geldin
Gidişine ağlamıştım
Üzgünüm
Dönüşüne sevinmedim
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