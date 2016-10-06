Hakkı Yalçın
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Kan parası
Hiç unutmadım.
Yıllar önce lögar çukuruna düşen küçücük kızın babası, aldığı kan parasıyla davasından vazgeçmişti.
Ölenin ailesi parayı alınca hukuk da susuyor.
O babanın kızının ölüsüyle geçindiğini düşünmek, kanına dokunmuyor olabilir.
Ama vicdanlara uymuyor.
O baba kızının kan parasını çatır çatır yerken nasıl uyuyor acaba?
***
Hangi gerçek adalet katili sever söyleyin?
Ve hangi gerçek adalet bir katilin cezasını bu kadar hafife alır?
Alkollü araç kullanıp, polis memurunun canına kast etmenin cezası 6 ay.
Bir polis memuruyla sıradan vatandaşın sokakta kavga etmesinin cezası belki de 1 yıl!
İnsan öldürüp sokağa çıkan bir katil, kendini nasıl da özel hissediyordur kim bilir!
Arkası kuvvetliyse, nasıl da görkemli hava basıyordur!
"Rüzgarıma kapılma fiyatını öderim!" Her şey bu kadar basit!
***
Ölen polisin ailesinin durduk yere davasından vazgeçtiğini mi sanıyorsunuz?
Kan parasının inşa edildiği topraklarda vicdanların sızlamadığı ölüm hikayeleri yazılırken.
Bu demektir ki.
Hapishane denen "adaletin evini" parası olmayanlar dolduruyor.
Yani milyon dolarları olanları istediğini öldürüp sokakta olmasının önü açık.
Bu demektir ki.
Onların ceplerindeki fazlalıkların kurbanı olacak daha nice can var, nice insan.
***
Adı üstünde katil!
Ama katillerin kartvizitleri, namuslu insanlardan bin kere itibarlı artık.
İnsanlara adam öldürme hürriyeti veren bir düzende, bu meselenin toplumsal tehlikesini gören yok.
Bankalar yakında katillerin kan parası için kredi vermeye başlarsa hiç şaşırmam!
Yeni trend!
"Birini öldürmeye giderken bankaya uğramayı unutma sakın!"
***
Paranın bu ülkede katlettiği en acımasız gerçek.
Ve en vicdansız bağışlanma biçimidir.
"Kan parası!"
Akıl meselesi
Yanma riski bulunan akıllı telefon modeli Galaxy Note 7 için değişim programı başlatan Samsung, Türkiye'deki sıkıntılı modelleri toplamakta zorlanıyor.
Şimdilik satılan modellerin sadece yüzde 10'unu iade edildi.
Kalanlar, eldeki riskli modellerin gelecekte değerleneceğini düşünüyor olmalı.
Öyle ya, yanma riski bulunan bir telefonun sahibi olmak daha bir anlam kazandırıyor belki.
Akıl akıldan üstündür!
Mutluluk Takvimi
* İmzalaman gereken kağıtları oku.
* Şimdiden iyi bir şemsiye al.
* Belgesel izle.
Aşka buyur ettik diye
Başımızı eğdik diye
Böyle sayıp sevdik diye
Demek kusur etmişiz
Hala onu soruyorsun
Bitti can dostum bitti
Ayrılığın günahını
Bana yükleyip gitti
Biz kimsenin ardından
Ah etmeyiz biliyorsun
Vefasızı kalbimizde
Yaşatmayız can dostum
Bakmasın arkasına
Yol alsın sevdasına
Biz kimsenin dalgasına
Taş atmayız can dostum
Hakkı YALÇIN
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