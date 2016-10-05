Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Panik-atak!
Çağın hastalığı.
Kaygı nöbetinde, büyüyen korkular.
Yakından tanıdığım insanlar içinde genelde sorumluluk taşıyanlar yakalanıyor bu hastalığa.
Kendi hayatlarına kondüktörlük edenler.
***
Onlar buğday taşıyan karıncalar gibi, evine ekmeğini taşırlar helalinden.
Alın terine saygıda zerre kadar kusur etmez.
Bilirler ki, insan olmak risklidir bu devirde.
Hötülerin kaptığı köşelere ve ödüllendirilen değerlere bakıp bakıp kendini yerler.
Ruhlarındaki insanlık hep diridir, onlar gibi olmamayı şart bilirler de.
Kaybederler.
***
Eğilmek yoktur insanlığın şanında, eğilmezler. Kendilerini kontrol ederler sürekli olarak. Her şeye yetişme telaşı, hayata geç kalmamak!
İşlerini kaybetmek her zaman karşılarına çıkacak gerçeklerden biridir.
Başlarını ellerinin arasına koyar, bir derinliğin içinde yüzerler.
Bir tarafları korkuları çekiştirir, öbür yanları sahte dostlarını.
Arada kalır kaybederler.
***
Gözlerinin derinliğinde bir çukur.
Çukurun içinde ipsiz kuyu.
Çıkmak ister çıkamazlar.
Kendilerini kandıramakları bir konuda, başkalarını kandırmaya teşebbüs etmezler.
Gönül hanelerinde eşsiz tablolar vardır, kılına zarar gelsin istemezler.
Onların doğruları başkalarının yanlışlarını götürür. Derinden oh çekerler.
Düşüncelerini onaylamayanlar endişelerini büyütür.
Kaybederler!
***
Hiçbir haksızlığa tahammül edemeyen kişilikleri vardır. "Aman boş ver gülüp geçiver" derler de , onları sorun nasıl gülernasıl gülsünler!
Ateşten gömlekleri sürekli bir yangına sürükler yüreklerini.
Hayalleri bile gerçek olmaktan korkar.
Başkalarını düşünmekten kendine kahrederler.
Ömürlerine kayıtlıdır ölümleri.
Kaybederler!
***
Küçücük çocuklara musallat olur çakallar. Onları koruyan yasalara isyan ederler. Namussuzluğa karşı hınçları bilenir de, ellerinden bir şey gelmeyince adalet dilenirler.
"Deli" derler onlara, artık alışmışlardır, aldırış etmezler.
O kadar korkuya ve kaygıya rağmen, hiçbir şeye değişmezler ruhlarında zenginliği.
"Ben insanım" derler.
Yokluğa, sefalete değil... İnsan görünmenin değer görmediğine üzülür.
O yüzden paniklerler!
Sosyal hafiyecilik
Dünyada internet kullananlarının yüzde 50'si Facebook'a bağlanıyor.
Bu rakam Türkiye'de yüzde 97.
Sosyal hafiyecilik her geçen gün yolunu genişletiyor.
Ne yapalım, insanlar böyle mutlu oluyorsa olsunlar.
Ama teknolojiyi düşmanlık silahı gibi kullanmasınlar!
Mutluluk Takvimi
* Doğru zamanda doğru yerde ol.
* Güvenmediğin yerden balık alma.
* Gerçek bir dost ol.
*Gönüllü kan ver.
Gidişin veda değil
Sanki karasevdaydı
Hasretin kitabı yok
Sitemlerim sanaydı
Kalbimde çığlıklarım
Dinmedi hala acım
Unutamadım seni
Yine sana muhtacım
Hala ateşin yanar
Sevdalı yüreğimde
Zaten suç sende değil
Kör olası gözlerimde
Bir yürek kaldı bende
Hala seni düşünen
Bir yürek kaldı bende
Yalnızlıktan üşüyen
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Panik-atak!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Gerçek adalet! 04 Ekim 2016, Salı Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde 2011 yılında gerçekleşen cinsel istismarın 73 yaşındaki faili yeniden tutuklandı. Aynı...
- İkinci yarı motivasyonu 03 Ekim 2016, Pazartesi Dün gece iki ayrı Fenerbahçe izledik.İlk yarıda kendi yoluna taş koyan bir takım vardı. İkinci yarıda beraberliğe...
- Nokta 01 Ekim 2016, Cumartesi Farklı fikirlerde olsa da, derdini içinde saklamasa cümleler. Dilin de kemiği olsa. Yüzlerden düşen bin parça...
- Yol arkadaşları 30 Eylül 2016, Cuma Fenerbahçe dün gece Avrupa'ya yeniden sundu kendini. Gruba ağırlığını koyarken, futbol adına da iyi işaretler...
- Geciken mektup! 30 Eylül 2016, Cuma İngiltere Dışişleri Bakanı'nın yurdumuzu ziyaret edip, bombalanan Meclis'i görmesi ne kadar anlamlıysa. Avrupalı...