Hakkı Yalçın
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Gerçek adalet!
Aynı adam geçtiğimiz günlerde Silivri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı.
Sebep olarak gösterilen, Anayasa Mahkemesi'nin "15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağı" hükmünün Mayıs ayında iptal edilmesiydi.
Mahkemenin savunması; "Tutukluluğun sanık yönünde telafisi mümkün olmayan hak mahrumiyetine neden olacak olması." Buna karşılık, 12 yaşındaki kız çocuğunun telafisi olmayan bir istismarın bedelini nasıl ödeyeceğinin hükmü yok.
***
73 yaşındaki adamın yanında kaçak çalıştırdığı12 yaşındaki kız çocuğuna defalarca cinsel istismarda bulunması yargıda suçlu bulunsa da.
Onun serbest bırakılma fikrinin bile, kaç soysuza ilham verdiği gerçeği ne olacak?
Böyle bir adamın 16 yıllık cezayı çekmekten men edilme düşüncesi felakettir. Üstelik başka çocuklara istismardan da sabıkalı birinin.
***
O adamı yeniden hapse tıkan gerçeğin adı; toplumsal tepkidir.
Bu demektir ki... Yürek mahkemeleri daha anlamlı işliyor bu ülkede.
***
Garip bir ülkeyiz. Alkollü araç kullanıp, polis memurunun ölümüne sebep olan sürücü neredeyse özgür kalacak.
Ölen polisin ailesi şikayetini geri almış.
Alkollü araç kullanan katili savunanlar var, ölen polisi suçlarken.
O polisin ailesi kandırıldı diyelim, peki yasalar?
Yasalar da mı ölüyor, gücü görünce!
***
Suçluyu bağışlamaktan daha büyük bir adalet zaafı olamaz.
Hapishaneler ki, adaletin evi!
Sokaklar ki, katillerin ve çocukları taciz edenlerin cenneti!
Bu ne zalim bir çelişki!
***
Şimdi kim bilir kaç çocuk, büyüklere bakıp kendi cesetlerini görüyordur.
Hepsi de sırasını bekliyordur emin olun.
Çünkü insan olan bilir.
Büyüklerin günahları küçüklerin gözlerine düşer. Adalet ne yana düşerse!
***
Hep sorarlar ya çocuklara; "Büyüyünce ne olacaksın?" diye.
Ne güzel hayalleri vardı da, çoğunun cevapları değişmiştir.
"Büyüklere kurban olacağım!"
***
Çünkü biliyorlar ki.
Büyükler kız çocuklarının bir günlük ömürlerini sokakta bulsa eğilip almaz!
15 yaşına kadar!
***
Mutluluk Takvimi
♦ Çocukları koru.
♦ Dökülen yaprakların üzerinde dolaş.
♦ Giymediklerini ihtiyacı olana ver.
♦ Tavla oyna.
***
Suçlunun karşısında kekeleyen adam, adını da lekeler geleceğini de.
***
Vicdansız!
19 yaşındaki Dilara Erten, 1 yaşında yakalandığı kanseri yenmek için uğraşırken, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Yılmadı çalıştı, üniversiteye başladı.
Ama kendisini üniversitede "yatay geçiş" vaadiyle kandıran bir soysuza 2 bin 500 lirasını kaptırdı.
Bu durumdaki insanın bile hayalleriyle oynayacak kadar alçak olanların ibretlik cezalara çarptırıldığı görebilmek umuduyla!
İmkansızı istemek gibi!
***
Anlat nasıl geçti zaman
Yüreğin sızlamadan
Bana ne kadar suç kaldı
Sana ne kadar yalan
Anlat sen nasıl çıktın
Bu sevda yangınından
Bana ne kadar kül kaldı
Sana ne kadar duman
Hala gururla taşıdığım
Bir sevdasın sen
Geceleri yandığım
Uyandığım belasın sen
Bir gün gelirsen eğer
Üç kere kalbimden vur
Benim gibi sevenler
Zaten ölümsüz olur
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