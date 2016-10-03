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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi

İkinci yarı motivasyonu

Dün gece iki ayrı Fenerbahçe izledik.İlk yarıda kendi yoluna taş koyan bir takım vardı.
İkinci yarıda beraberliğe bile itiraz eden bir Fenerbahçe.
***
Osmanlı zor şifreydi.
Ama güçlü bilinen takımların açıklarını deşifre etmek de futboldaki ustalığın adı.
Sarı lacivertliler bunu ikinci yarıda gerçekleştirdi ama 3 puana yetmedi.
Bazen aldıklarını vermekte nazlanıyor zaman.
***
Fenerbahçe özellikle orta alanda Musa Çağıran ve Mehmet Güven'in hamarat ve yaratıcı oyununa gereken tepkiyi veremedi.
Dönen toplardaki hareket eksikliği de Osmanlı'ya çabuk bindirme imkanı sağladı.
İlk çeyrekte Osmanlı'da forvet arkası adamların öne çıkmasıyla gol de geldi.
Ama penaltıda Regattin'in balıklama atlayışıyla, Mete Kalkavan'ın düdüğü arasında adaletsiz bir yakınlaşma vardı sanki.
Sahte penaltı üretimi yani.
***
İlk yarıda gördük ki, orta alanın oyuna katkısı sıfırlanınca ek güç gerekiyor takıma.
İkinci yarıda Fenerbahçe'de bu güç ruhta oluştu.
O ruhsal motivasyon hem rakibin hızını kesti, hem beraberliği getirdi ama anahtar adam yine Volkan Şen'di.
Emekli kral Van Persie'nin vurduğu kafanın hakkını verdik.
Volkan'a "atılan golün ışık yolu"dersek, bir yandan alkış tutmuş oluruz, bir yandan da sadeliğine renk katmış oluruz.
İkinci yarıdaki İsmail Köybaşı bindirmeleri de gelecek adına ışık verdi diyelim.
Mehmet Topal'ın verdiği mücadeleyi tırnak içine alırken.
Skrtel'in özverisine saygılarımızı sunalım.
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