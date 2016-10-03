İkinci yarı motivasyonu

İkinci yarıda beraberliğe bile itiraz eden bir Fenerbahçe.
Ama güçlü bilinen takımların açıklarını deşifre etmek de futboldaki ustalığın adı.
Sarı lacivertliler bunu ikinci yarıda gerçekleştirdi ama 3 puana yetmedi.
Bazen aldıklarını vermekte nazlanıyor zaman.
Dönen toplardaki hareket eksikliği de Osmanlı'ya çabuk bindirme imkanı sağladı.
İlk çeyrekte Osmanlı'da forvet arkası adamların öne çıkmasıyla gol de geldi.
Ama penaltıda Regattin'in balıklama atlayışıyla, Mete Kalkavan'ın düdüğü arasında adaletsiz bir yakınlaşma vardı sanki.
Sahte penaltı üretimi yani.
İkinci yarıda Fenerbahçe'de bu güç ruhta oluştu.
O ruhsal motivasyon hem rakibin hızını kesti, hem beraberliği getirdi ama anahtar adam yine Volkan Şen'di.
Emekli kral Van Persie'nin vurduğu kafanın hakkını verdik.
Volkan'a "atılan golün ışık yolu"dersek, bir yandan alkış tutmuş oluruz, bir yandan da sadeliğine renk katmış oluruz.
İkinci yarıdaki İsmail Köybaşı bindirmeleri de gelecek adına ışık verdi diyelim.
Mehmet Topal'ın verdiği mücadeleyi tırnak içine alırken.
Skrtel'in özverisine saygılarımızı sunalım.