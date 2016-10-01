Hakkı Yalçın
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Nokta
Dilin de kemiği olsa.
Yüzlerden düşen bin parça olmasa.
Canına okunsa nefretin.
İnsanların kalbine de tutulsa aynalar.
Aklını kaçırmasa merhamet!
Zarafet yeniden ayaklansa bu topraklarda.
***
Televizyonların akıttığı zehirlere müşteri olmasa insanlar.
Her şeyi öldürerek mutlu olanların hevesi kursağında kalsa.
Yolda kalmasa barış.
Darbe ve katliam sözcüğü ağızdan bile çıkmasa.
Ömrü kısa olmasa çocukların.
***
"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye hayata geçirilen o aşağılık cümle, bu topraklarda değer bulmasa artık.
Hallaç pamuğu gibi dağıtılsa namussuzluklar.
Demokrasi gerçek anlamını bulsa.
Erkek hukukuna yem olmasa kadınlar.
***
İnsanlar el yordamıyla bulamadıklarını yerde ararken gökte bulsa.
Hileli terazilerde tartılmasa dostluklar.
Her şey eskisi gibi olsa.
Bizi çağırdığı unutulmasa toprağın.
Ölümü sadece mezarlıkta hatırlamasa insanlar.
***
Aynı suçların karşılığında hesaplar farklı yazılmasa.
Bin dereden adalet getirmek olmasa.
Müebbete mahkum olacak kadar suç işleyenler özgür kalmasa.
Soru işaretleri dolaşmasa hukukun üzerinde.
Kitaplar uyanmak için okunsa, uyumak için değil.
***
Yere düşen ekmeği öpüp alnına koymak olsa.
Başkalarının ekmeğiyle oynamak olmasa.
İçindeki çocuğu para bulmaya yollamasa insanlar.
Dilenciliğin suyunu çıkarmasa sefalet.
***
Süte su karıştırılmasa.
Her çocuğun dikili ağacı olsa sevda ormanlarında.
Namuslu insanların başına da devlet kuşu konsa.
Çıkarlarına virgül gibi eğilmese insanlar.
***
O güzelim geçmiş zaman fotoğrafları tarihin koynunda uyumasa.
Boş bir kubbede baki kalsa o eski hoş sedalar.
***
O zaman nokta koyup susardım.
Dünya gözüyle seyrederken, bu güzelim ülkeyi.
Arsız savunma!
Milli Piyade Tüfeği'nin planlarını satan Mustafa Tanrıverdi, mahkemede kendini savunuyor.
"Bana tuzak kuruldu." Hakim soruyor.
"Peki, 900 bin TL'yi niye aldın?" Cevaba bakın, "şeytana uyduk!" Bu beyefendi; şeytanın mahkemeye celbini bile isteyebilir.
"İşte suç ortağım" diye.
Arsızlık böyle bir şey çünkü!
Mutluluk Takvimi
* Çocuklara kumbara alışkanlığını öğret.
* Hapishaneye kitap gönder.
* Sokakta kahve iç.
Aşkın bedelini
Sevene sorma
Kaç zamandır
Senden bahsedilmiyor
Ben bu sevda için
Kaç kez can verdim
Artık yokluğun da
Hissedilmiyor
Nasıl aklanır
Aşkı kirleten
Nerde saklanır
Gözlerde tüten
Seninle başlayıp
Seninle biten
Bir masalım vardı
Yolda bıraktım
Hakkı YALÇIN
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