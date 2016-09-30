Hakkı Yalçın
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Geciken mektup!
Avrupalı beylerin bu gerçekleri görmek için bunca zaman beklemesi o kadar yanlıştır.
Dünyada en güvelinmez ülkeler sıralaması yapılsa.
Birinciliği Amerika alır.
İkincilik İngiltere ve İsrail arasında kalır.
***
Bizler tarihi bir saldırıdan geçtik.
Ve hala mücadelemiz sürüyor.
Bir yanımız dimdik ayakta olsa da, öbür yanımızda tedirginlik sürüyor.
Bir yandan temizlenmesi zor kalıntılarla uğraşılırken, öte yandan dışarıdan gelen fısıltılı senaryoların yarattığı huzursuzlukla cebelleşiyoruz.
Tanıdığımız düşmanların dostluğuna inanmadığımız için belki.
***
Eski bir kan kokusudur İngiltere.
Kemikleşmiş yağmacı.
Amerika'nın emir eri.
Demokrasinin kekeme patronlarından biri.
Samimiyetine inanmakta zorlandığımız klasik bir Avrupa ülkesi.
Dünya insanlarının ahları en çok Amerika ve İngiltere'ye postalanmışsa.
Kurduğumuz cümlelerdeki haklılık payımız yok sayılmasın.
Kuşkularımız da ülkemizi koruma duygusu sayılsın.
***
Ülkemizin gelişmesi için yapılacak o kadar çok şey varken, kaç zamandır kanlı darbe örgütünün kalıntılarıyla uğraşıyoruz.
Üstelik Avrupa'dan gelen sinsi dalgalar.
Üstüne üstlük ekonomide kırık not!
Bizleri başka neyle sınayacaklar, kendilerini kınamadan.
***
Elbette bütün dünya ülkeleriyle barış ve kardeşlik içinde yaşamayı istiyoruz.
Ama nasıl bir kalleşliğin ortasında kaldığımızı, nasıl bir felaketin kıyısından geçtiğimizi anlamalarını da bekliyoruz.
O yüzden önlerine sürdüğümüz darbe girişimi görüntülerini lütfen duvarlarında poster yapsınlar.
Arkasında durdukları alenen belli olan bir girişimin utancını yaşamak adına!
***
Avrupalı politikacıların karanlık işlerden başını kaldıracak zamanı yok diye, onların gecikmelerine masumiyet kazandırmak kolay değil.
Ne kadar iyi niyetli baksak da.
Gecikmiş mektuplar içinde ihanet saklar!
Çelişki
Adam 80 yaşında, evli üç çocuk ve 5 torun sahibi.
Bodrum'da bir iç giyim mağazasından bir adet iç çamaşırını çantasına atıyor.
Daha önce de aynı mağazadan bir pijama çaldığı güvenlik kameralarıyla tespit ediliyor ve gözaltına alınıp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.
Mağaza yetkilileri, adamın yaşını ve bir hastalık veya bunalım geçirdiğini düşünüp şikayetçi olmuyorlar.
Mağaza yöneticilerinin hastalığa ve yaşa gösterdiği saygının karşılığında, o yaşlı adamın fotoğraflarının gazetelerde yayınlanmasına göstermediği özen bir çelişkidir.
Mutluluk Takvimi
* Olduğundan farklı görünmeye çalışma.
* Adil ol.
* Evde mısır patlat.
Olan bana oldu
Ben kendim ettim
Aşk öldürmese de
Süründürüyor
Canımı sokakta
Buldum zannettim
Allah ne verdiyse
Sevdim be doktor
Gözlerim sonbahar
Yüreğim kışta
Benim aklım hala
O son bakışta
Birinin yanına
Böyle yakış da
Bak nasılmış sevmek
Anlardın doktor
Hakkı YALÇIN
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