Hakkı Yalçın
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Köpek!
Oysa sokak köpeklerinin gözlerindeki derinliğin anlamı vardır.
Görebilene.
Onların dili de vardır, havladıklarında iç çekerler.
Duyabiline.
***
Birkaç yıl önce, çok acıkan bir sokak köpeği bir kebapçı dükkanına dalmıştı da.
Dükkanın sahibi yakaladığı köpeği kebap yaptığı kızgın şişlerle dağlamıştı.
"İnsan olan o dükkana bir daha uğramaz" diye yazmıştım.
Sonradan duyduk ki, adam ünlenmiş işleri daha bir yoluna girmiş.
Köpek de barınakta yaşıyor.
"Bir daha o dükkanın önünden geçmeyeyim de, o kebapçı bana yaptıklarından utanmasın" diye.
***
Profesör diyorsunuz, okumuş adam.
Bıçağı eline alıyor, köpeğe sapladıkça saplıyor.
Belki de ilk bıçak darbesinden sonra hiçbir şeyi hatırlamıyor.
Profesör olmak önemli değil.
Önemli olan insanlık!
Bunu hatırlatmak için ne yapmak gerekiyor?
***
O köpeğin bedeni bıçaklarla taranırken.
O profesörün insanların üzerindeki mikropları tarayan ve canlarımızı emanet ettiğimiz biri olması nasıl da kanlı bir çelişki!
Bıçak utanıyor adam utanmıyor.
Köpek içinden ağlıyor o sıra.
İki derin göz adamın gözlerine bakamıyor.
"İnsanlığından utanmasın!" diye.
***
Hayvanseverlerin o köpeğin ölümünden sonra gösterdiği tepki yeterli midir?
Hukukun o profesöre gerekli cezayı verip vermeyeceği şüpheliyken.
Bıçak darbeleriyle katledilen ve haber olan o köpek, diğer köpeklerin yaşama sebebini oluşturur mu?
***
Her gün sokaklarda yüzlerce köpek katledilirken ve toplu köpek kıyımları yaşanırken.
Köpek katillerinin yakalanması için ya profesör olması gerekiyor.
Ya daha önemli biri.
O yüzden günübirlik tepkilerle hayvanların bu ülkede canlı kalabilmesi mümkün değildir.
***
Zalimlik can verirken insanlara!
Bıçağı da bilinçaltındaki emirler tutuşturuyordur.
Ellerine!
Eski delikanlılar!
Ayakkabılarının arkasına basardı eski erkekler, karıncayı bile incitmezlerdi.
"Bitirim" derlerdi onlara da, hiçbiri kadınları çocukları katletmedi.
Bu cinayet haberleri neden bitmiyor?
Neden her gün kadınları ve çocukları katleden erkeklerin haberlerine mahkum kalıyoruz?
Şimdiki zaman erkekler üzerini silkelese kaç tabanca, kaç bıçak çıkar?
Ne çıkar yani biraz delikanlı olmaktan.
O eski zamanların erkekleri gibi.
Mutluluk Takvimi
* Her şeyi kalbinle yap.
* Çocuğuna gitar al.
* Bebekleri kokla.
* Fotoğraf çektir.
Sönmüş kalbinizin
Son ışıkları
Aleve benzerdi
O gözleriniz
Kendi dünyasında
Artık şarkılar
Benim için bir zaman
Mucizeydiniz
Yıllar sizi yormuş
Yaralısınız
Belki gönlünüze
Perde çektiniz
Kaybolan zamanın
Kıyılarında
Bir zamanlar beni
Çok sevmiştiniz
Hakkı YALÇIN
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