Hakkı Yalçın
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Kırık not
Hem dışımızda hem içimizde kahpeliğin belini kırmak sanıldığı kadar kolay değil.
***
Hayat hafiyesi olmaya gerek yok.
Darbenin aktörleri belli.
İngiltere ve Amerika başoyuncular olarak görünüyor.
Diğerleri hayallerin kıyı şeridinde.
İlk darbe girişiminin yarım kalan düşlerine soysuzluk takviyesi yaparken.
***
Silahlara, tanklara karşı direnme kapasitemizi biliyorlar ya.
Kışlalardan medet umma mevsimi geçti.
Ekonomik darbe girişiminin ayrıntısıdır Moody's'in notu.
İhanet kombinasyonunun ta kendisi.
Silahla yenemediğini parayla yenmek gibi! Ama gördük ki, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesi de, işe yaramadı.
Moody'se inat.
***
Ama onlarda elde edemediklerine duyulan özlem hiç bitmeyecek.
O yüzden yeni silahlarını sürecekler ortaya.
Toplumları birbirine kırdırmak gibi.
Hiç ummadığımız anda bizleri birbirimize düşürmenin ahtapot kollarını harekete geçirirken.
Ortamın müsait hale getirilmesine çanak tutmak gibi.
***
Köprüler yapıyoruz ama yüreklerdeki köprülerde hasar var.
15 Temmuz'dan sonra gıptayla izlediğimiz ülke bütünlüğüne, darbe vurmak isteyenler mevcut.
Asıl mesele burada.
Düşmanlığa ve nefrete yön veren söylemlerin ayrıntısına kimse dikkat etmiyor.
Toplumu bölmek için İngiliz veya Amerikalı olmaya gerek yok demeye getiriyorlar.
***
Bilinçsizliğe karşı bilinçlenmeden eser yok. Asıl acı olan ayrımcılığı alkışlayanlar var.
Bir nefret hummasında, insanların ölüsüne dirisine küfür edenlerden geçilmiyor sosyal medya.
Söylem savaşı var gücüyle toplumu ikiye bölmek için çalışıyor.
***
Belki hatırlar herkes.
15 Temmuz gecesi demokrasi uğruna, ülke bütünlüğüne ve vatan sevgisine can verdi insanlar.
Onlar gelecek aydınlık olsun diye yaptı bunu.
Haritamız bozulmasın, kardeşliğimiz ömürlük olsun diye.
***
Dışımızdan gelen bütün saldırılara karşı dik duruşumuz ortada.
Moody's'in verdiği notun bile bir anlamı olmadığını gördük.
Ama toplumsal bütünlüğümüze kırık not verilirse.
Her parçası onlara ganimet olur.
***
Lindsay Lohan
Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan, İstanbul'da ziyaret ettiği Suriyeli mülteciler için gözyaşı döktü.
Lindsay Lohan 10 gün sonra yeniden gelecek ve Sultanbeyli'deki hastanede 1 gün gönüllü çalışacak.
Bir oyuncu dünyanın bir ucundan buraya gelip bu hüznü yaşarken.
Bizim artistlere, şarkıcılara bakıyorum da. Anası ağlayan çocuklar için kıllarını bile kıpırdatmıyorlar.
***
Bir profesör köpeği bıçaklıyorsa. Sokaktaki insan neler yapmaz!
***
Mutluluk Takvimi
♦ Asansör yerine merdiven kullan.
♦ Vazoya çiçek koy.
♦ Dökülen yaprakların resmini çek.
***
Seninle başladı
Benim hikayem
Kalbinde bir ömür
Kalmak isterim
Umudun adresi
Senin gözlerin
Sevdamı kalbine
Salmak isterim
Her an her dakika
Seni özleyen
Her gün sevdasına
Hasret ekleyen
Senin gözlerinde
Nöbet bekleyen
Bir deniz feneri
Olmak isterim
Hakkı YALÇIN
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