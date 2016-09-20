  1. Eylül çocukları
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 20 Eylül 2016, Salı

Yeni duruşun habercileri

Fenerbahçe dün gece Kasımpaşa maçında sadece sonuca değil, futbola da dönüş davetiyesi gönderdi.
Yeni duru şun habercileri dün gece kaybettikleri ruhu da kazandılar.
Sadece maçı değil.
***
Kazanma hamleleri basitti.
Ve atılan gollerdeki özne çabukluktu.
Tek hat üzerinde oy nama şımarıklığına soyunan Kasımpaşa karşısında, forvete şişirme toplar gönderme alışkanlığı da yoktu.
Goller de kolay geldi.
İkinci yarıda orta alandaki çöküntü zaman zaman Kasımpaşa'ya meydanı boş bırakan sahneler yarattı.
Ama yerinde değişiklikler farkı getirdi.
***
Van Der Wiel'in misafir sanatçı duruşu ilgimi çekti.
"Bu ne umarsızlık " dedim.
Şener'in pozisyonlara yürek koyduğu gerçeğine mahsuben.
Lens bir enerji patlaması yapacak gibi duruyor ama bir bakıyorsunuz oyundan kopmuş.
"Bu takımda kesinlikle oynar" dedim.
"Eldekilerin iyisi."
***
Yine de gecenin en özel adamı Volkan Şen'di.
Tahrip gücü en yüksek adam.
Pozisyonlara yön gösteren pusula.
Hele üçüncü gol deki pozisyon hamallığı, rakibi çabukluğuyla alt eden toplu gösterisi golden güzeldi.
***
Galibiyet futbolun gülümsemesidir.
Sonuç olarak...
Böyle bir motivasyona ihtiyacı olan Fenerbahçe üç maç aradan sonra galibiyete start aldı.
Dileriz arkası gelir.
Çünkü istikbalin sebebidir istikrar!
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