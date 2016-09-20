Yeni duruşun habercileri

Yeni duru şun habercileri dün gece kaybettikleri ruhu da kazandılar.
Sadece maçı değil.
Ve atılan gollerdeki özne çabukluktu.
Tek hat üzerinde oy nama şımarıklığına soyunan Kasımpaşa karşısında, forvete şişirme toplar gönderme alışkanlığı da yoktu.
Goller de kolay geldi.
İkinci yarıda orta alandaki çöküntü zaman zaman Kasımpaşa'ya meydanı boş bırakan sahneler yarattı.
Ama yerinde değişiklikler farkı getirdi.
"Bu ne umarsızlık " dedim.
Şener'in pozisyonlara yürek koyduğu gerçeğine mahsuben.
Lens bir enerji patlaması yapacak gibi duruyor ama bir bakıyorsunuz oyundan kopmuş.
"Bu takımda kesinlikle oynar" dedim.
"Eldekilerin iyisi."
Tahrip gücü en yüksek adam.
Pozisyonlara yön gösteren pusula.
Hele üçüncü gol deki pozisyon hamallığı, rakibi çabukluğuyla alt eden toplu gösterisi golden güzeldi.
Sonuç olarak...
Böyle bir motivasyona ihtiyacı olan Fenerbahçe üç maç aradan sonra galibiyete start aldı.
Dileriz arkası gelir.
Çünkü istikbalin sebebidir istikrar!