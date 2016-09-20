Eylül çocukları

Ağızları süt kokuyor.
Minicik bedenlerde buğulu şaşkınlık.
Bazıları yaşından büyük gösteriyordur.
Bazılarının gözlerinde ana kucağından ilk ayrılığın gözyaşları.
Onların tomurcuk halleri bir özlem sergisinin en güzel fotoğrafları gibi dururken.
Korkuyu tanımasınlar küçük yaşlarda.
Gülüşleri gülüş olsun.
Hayat onlara istediği renkleri vermiyorsa, öğretmenler versin.
Gözlerindeki güneşi çaldırmayalım.
Çünkü unutmak bir çocuğun masalıdır.
Unutamamak çocukluk yarası.
Ve hiçbir çocuk yarım bırakmaz oyununu.
Büyüdüğünde bile!
Her sırrın bir kapısı.
Her kapının bir anahtarı.
O anahtarın adı; sevgi.
Büyüklerini saymayı küçüklerini sevmeyi onlara öğretmek Alfabeyi öğretmek kadar anlamlıdır.
Çocukken kazanılanlar büyürken kolay kaybedilmez çünkü.
Hepsinin bir öyküsü var.
Bazıları oldukça dramatik.
Geçen yıl aklımda kalan bir kız çocuğunu hatırlıyorum.
Annesi onu peruk satan bir dükkana getirmişti.
Sınavlar ve aşırı ödev stresinden saçları döküldüğü için bir peruğa ihtiyaç duymuştu.
13 yaşında!
Ondan alınanları geri verebilmek kolay mı?
Fast food ve teknolojik yaşamda tüketilmelerinin önüne geçmek adına.
Ve teslim alacakları emanete mahsuben!
Öyle tutmalıyız.
Çocukların ellerinden.
Sağlık Bakanlığı'na
Bir arkadaşımın annesi Zeytinburnu'nda özel bir hastanede yoğun bakımda.
Hastane yetkilileri tedavide yetersiz kaldıkları gerekçesiyle geniş kapsamlı bir hastane öneriyorlar.
Doğal olarak yoğun bakım hastasının taşınması için devletin ambulansının çağrılması gerekiyor.
Hastanenin başhekimi, "Biz çağıramayız, siz özel ambulans çağırın" diyor.
"Çünkü biz 112'dan ambulans çağırdığımız zaman Sağlık Bakanlığı tarafından puanımız düşürülüyor!" Hastanın yakını zorunlu olarak özel ambulans çağırıyor ve ücretini ödüyor.
Hizmette kusur ediyor.
O başhekimi ve hastaneyi Sağlık Bakanlığı'na işaret etmek de bizlere düşüyor!
Mutluluk Takvimi
* Okula başladığın ilk günü hatırla.
* Organlarını bağışla.
* Bugün rengin mavi olsun.
* Yoksul çocuğun okul ihtiyacını gider.
Biz gururla silerdik
Gözümüzdeki yaşı
Her akşam düşlerimiz
Yıldızlı dilek taşı
Kalbimizde yaşananlar
Dilimizdeki şarkıydı
Aynı kızı sevsek bile
Arkadaşımın aşkıydı
Nerde ömrü çözüp çözüp
Bağladığımız geceler
Nerde o sırt sırta verip
Ağladığımız geceler
Gözyaşları boğarken
Sevdalı yastıkları
En güzel teselliydi
Arkadaş ıslıkları
Hakkı YALÇIN