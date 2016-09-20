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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 20 Eylül 2016, Salı

Eylül çocukları

Okullar açıldı, eylül çocukları çiçek gibi okul önlerinde.
Ağızları süt kokuyor.
Minicik bedenlerde buğulu şaşkınlık.
Bazıları yaşından büyük gösteriyordur.
Bazılarının gözlerinde ana kucağından ilk ayrılığın gözyaşları.
Onların tomurcuk halleri bir özlem sergisinin en güzel fotoğrafları gibi dururken.
***
İnsan istiyor ki; umudun kapıları onlara hep açık kalsın.
Korkuyu tanımasınlar küçük yaşlarda.
Gülüşleri gülüş olsun.
Hayat onlara istediği renkleri vermiyorsa, öğretmenler versin.
Gözlerindeki güneşi çaldırmayalım.
Çünkü unutmak bir çocuğun masalıdır.
Unutamamak çocukluk yarası.
Ve hiçbir çocuk yarım bırakmaz oyununu.
Büyüdüğünde bile!
***
Onlara öğretilen her harfin bir sırrı vardır.
Her sırrın bir kapısı.
Her kapının bir anahtarı.
O anahtarın adı; sevgi.
Büyüklerini saymayı küçüklerini sevmeyi onlara öğretmek Alfabeyi öğretmek kadar anlamlıdır.
Çocukken kazanılanlar büyürken kolay kaybedilmez çünkü.
***
Çocuklarımız kenar süsü değil.
Hepsinin bir öyküsü var.
Bazıları oldukça dramatik.
Geçen yıl aklımda kalan bir kız çocuğunu hatırlıyorum.
Annesi onu peruk satan bir dükkana getirmişti.
Sınavlar ve aşırı ödev stresinden saçları döküldüğü için bir peruğa ihtiyaç duymuştu.
13 yaşında!
Ondan alınanları geri verebilmek kolay mı?
***
Adına yemin verdiğimiz çocuklara, eğitimin en güzelini en asilini vermekle yükümlü bir ülke olmalıyız.
Fast food ve teknolojik yaşamda tüketilmelerinin önüne geçmek adına.
Ve teslim alacakları emanete mahsuben!
***
Bir çiçek nasıl tutulursa en narin yerinden.
Öyle tutmalıyız.
Çocukların ellerinden.

Sağlık Bakanlığı'na
Bir arkadaşımın annesi Zeytinburnu'nda özel bir hastanede yoğun bakımda.
Hastane yetkilileri tedavide yetersiz kaldıkları gerekçesiyle geniş kapsamlı bir hastane öneriyorlar.
Doğal olarak yoğun bakım hastasının taşınması için devletin ambulansının çağrılması gerekiyor.
Hastanenin başhekimi, "Biz çağıramayız, siz özel ambulans çağırın" diyor.
"Çünkü biz 112'dan ambulans çağırdığımız zaman Sağlık Bakanlığı tarafından puanımız düşürülüyor!" Hastanın yakını zorunlu olarak özel ambulans çağırıyor ve ücretini ödüyor.
Hizmette kusur ediyor.
O başhekimi ve hastaneyi Sağlık Bakanlığı'na işaret etmek de bizlere düşüyor!

Mutluluk Takvimi
* Okula başladığın ilk günü hatırla.
* Organlarını bağışla.
* Bugün rengin mavi olsun.
* Yoksul çocuğun okul ihtiyacını gider.


Biz gururla silerdik
Gözümüzdeki yaşı
Her akşam düşlerimiz
Yıldızlı dilek taşı

Kalbimizde yaşananlar
Dilimizdeki şarkıydı
Aynı kızı sevsek bile
Arkadaşımın aşkıydı

Nerde ömrü çözüp çözüp
Bağladığımız geceler
Nerde o sırt sırta verip
Ağladığımız geceler

Gözyaşları boğarken
Sevdalı yastıkları
En güzel teselliydi
Arkadaş ıslıkları

Hakkı YALÇIN
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