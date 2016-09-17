Hakkı Yalçın
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Zamane cellatları
O yüzden insanlığın lüzumu var.
Ama bayramda bile gördük ki.
Kafile halinde geliyor kötülükler.
***
Şiddetin hiddeti giderek artarken.
İpe sapa gelmez meselelerden linç orduları kuruluyor sokaklarda.
Dut ağaçlarını silkeler gibi silkeliyorlar huzuru.
***
Sinop'da bıçak bileme ücreti nedeniyle çıkan sıradan bir kavga destek kuvvet sağlanacak kadar ileri gitti.
Para vermeyen babasını baltayla öldürenden.
Baş ağrısı ilacı almak için bakkala gitmeyen kardeşini öldürenlere kadar utanç verici haberler.
***
Bayramda bile soysuzluğuna ara vermeyen terörün, kendini her mevsim yenileyen ihanetlerin ta kendisi olduğunu görüyoruz.
Ama toplumsal şiddetin aldığı canları ve yarattığı tehlikeyi de görüyoruz.
Ömür cellatlarının giderek çoğaldığı bir ülkede soruyoruz.
"İnsanlığın hiç mi hakkı yok bu dünya üzerinde?"
***
İnsanlıktan çıkılan bir düzende.
Nostaljik sitemler para etmiyor artık.
Geçmişin zarafetini bilenler için, zamane cellatları ölüm kadar acı veriyor.
***
O yüzden, zamanın vicdanına bıraktığımız hayatın içindeki bu şiddet ortamında.
Zarafeti ve saygıyı arıyoruz.
Kaybolduğumuz adresleri bile bilmeden!
Ya da kaybettiklerimizi bir daha kazanamayacağımızı bildiğimiz için.
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