Çözüm vergide
Dolar-TL kuru kritik eşik 3.50 bölgesine kadar yükseldi.
Borsamız dolar bazında 2008-2009 krizinden beri gözlenen en düşük düzeyine geriledi. Darbe girişimi ve derecelendirme kuruluşlarından peş peşe gelen not ve görünüm indirimleri reel ekonomimizi bu yılın üçüncü çeyreğinde olumsuz etkilemiş, ekonomik büyümenin en önemli öncü göstergesi olan sanayi üretiminin üçüncü çeyrekte daralmasına neden olmuştu. Dördüncü çeyrek, kurdaki yükselişin yatırımcı ve tüketici psikolojisini bozmasıyla iyi başlamadı ve iyi de gitmiyor. Tüketici güveni Kasım'da belirgin bir şekilde bozuldu.
PMI imalat endeksi Kasım'da imalat sanayinde faaliyet koşullarının daha da bozulduğuna işaret etti.
Son toplantıdaki gereksiz faiz artırımı hariç, Merkez elinden geleni yaptı.
Kurdaki yükseliş trendinin önemli bölümünde faiz indirdi. Merkez'in faiz indirimleri bankaların açtığı kredi faizlerine (vatandaşı ve iş dünyasını ilgilendiren kısım) olumlu yansıdı. Ancak kredi miktarındaki artış hızı ekonominin ihtiyacının altında. Özel bankalar o ya da bu nedenle kredi verme konusunda isteksiz. Türkiye tasarruf açığı olan bir ekonomi. Büyümek için krediye ihtiyacı var. Kredi azsa tüketim de az yatırım da az olur. Para politikası ile fazla yol alamayacaksak politika yapıcılara önerim maliye politikasında çok daha agresif hareket etmek. Türkiye, yıllarca uyguladığı sıkı maliye politikası sayesinde kamu borcunu ciddi şekilde düşürdü. Son yıllarda özel yatırımlar büyümeye katkı veremedi. Hem büyümeyi hızlandırabiliriz hem de bu gücü özel yatırımlar üzerinden sağlayabiliriz.
Önerim, kurumsal vergilerde indirime gitmek. ABD, Donald Trump ile bütçe hamlesini yapmaya planlıyor. Agresif bir adım olabilecektir. Ama olağanüstü durumlar olağanüstü çözümler gerektirir.
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- ERKİN ŞAHİNÖZ
- Çözüm vergide
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