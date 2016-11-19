Parayı sık, bütçeyi sal
Ekonomi programının temelinde vergi indirimleri var. Bunların başını da kurumlar vergisini yüzde 35'ten yüzde 15'e indirmek çekiyor. Vergi oranlarında böylesine güçlü bir indirime gidilmesi, ABD'nin bütçe açığının çok ciddi şekilde artmasına yol açacak ve ekonomik büyümeyi de belirgin bir şekilde hızlandıracaktır. Zaten toparlanmış olan ABD ekonomisi vergi indirimleriyle ek momentum kazanacak ve enflasyon yükselmeye başlayacaktır.
Bu durumda Fed'in frene daha sert basması gerekecek. Bir başka ifadeyle, ABD bütçeyi salarsa Fed de parayı daha hızlı toparlamak zorunda kalacak. İşte bu beklenti geçen hafta tüm gelişen piyasaları vurdu. 'Fed 2017'de çok daha sık faiz artırımları yapacak' algısıyla ABD'de piyasa faizlerinde çok sert yükselişler yaşandı, dolar tüm para birimleri karşısında ciddi anlamda değer kazandı. Dolar kuru 3.41'e kadar yükseldi ve haftayı 3.40'ın hafif altında kapattı.
"Kurdaki yükselişe set çekmenin tek yolu faiz oranlarında güçlü bir artırıma gitmektir" görüşü hemen getirilir sofraya bu tip dönemlerde. IMF ezberidir. Merkez, bu baskıya direnmelidir. Faiz artırmamalıdır. Yakın geçmişte kötü örnekler bulunmaktadır. 2013 sonu ve 2014 başında kurda yaşanan atağa Merkez önce direkt döviz satışı yoluyla müdahale etmiştir. Direkt döviz satışında yaprak kımıldamadığı gibi, rezerv tüketilmiştir.
Sonra da politika faizinde 5.5 puanlık radikal artırıma gidilmiştir. Böylesine güçlü bir artırım dahi kurda geçici düşüş sağlamış, kur daha sonra yeniden yükselmiştir. Olan, tüketici ve yatırımcıya olmuştur. Daha yüksek borçlanma maliyetlerinin bedelini reel ekonomi ödemek zorunda kalmıştır.
Merkez'in son yaptığı faiz indirimlerine rağmen politika faizi o dönemki düzeyinin epey üzerindedir. Çözüm faiz artırımı değildir. Böylesine sıkıntılı bir dönemde faiz yoluyla kuru durdurmaya çalışmak ekonomiyi perişan eder. Merkez bankacılığı kur cephesinde her sıkıştığında faiz artırımı yapmaktan ibaret değildir. Merkez beklegör modunda kalmalıdır. ABD'nin Trump ile niyetlendiği 'bütçeyi sal, parayı sık' politikasına geçişinin sanıldığı kadar da kolay olacağını öngörmüyorum.
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- ERKİN ŞAHİNÖZ
- Parayı sık, bütçeyi sal
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