ABD başkanlık seçimi ve piyasalara etkisi
Son anketler, Cumhuriyetçiler'in adayı Donald Trump ile Demokratlar'ın adayı Hillary Clinton arasındaki yarışın belirgin bir şekilde kızıştığına işaret ediyor. Çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan tüm anketlerin ortalamasına göre Clinton yüzde 45, Donald Trump da yüzde 43 halk desteğine sahip durumda. Yüzde 13 civarında olan kararsızların başta Ohio ve Florida olmak üzere kritik 'salıncak eyaletlerdeki/swing states' eğilimi hiç kuşkusuz ki seçim sonucunu belirleyecek.
1960 yılından beri elde edilen başkanlık seçimi sonuçları Ohio ve Florida eyaletlerini kazananın, başkanlığı da aldığını gösteriyor.
Anketlere göre, her iki eyalette de yarış kafa kafaya ve sonucu kestirmek oldukça güç.
Yapılan üstünkörü analizler 1929 yılından beri 10 kez cumhuriyetçi, 12 kez de demokrat başkan tarafından yönetilen ABD'de, ekonomi ve piyasaların demokratların yönetiminde çok daha iyi bir performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Ancak bu analizler bilimsellikten oldukça uzak. Yeni başkanın göreve geldiği dönemdeki dünya ekonomisinin içinde bulunduğu konjonktür, para ve maliye politikalarının durumu ve jeopolitik gelişmeler, finanslar piyasalar ve ekonomik aktivite üzerinde hangi partinin başkanlığı kazandığından çok daha etkili. Ayrıca derin ABD'nin dış ve iç politikalarının başkana göre esasen değil sadece usulen değiştiği de göz önünde bulundurulmalı.
Bu açıdan bakıldığında orta vadede kimin seçildiği çok önemli olmayacaktır.
Ama kısa vadede piyasaların reaksiyonu başkana göre farklı olacaktır.
Trump'ın kazanması finansal piyasalarda risk iştahının azalmasına, bizimki de dahil gelişen ülke para birimlerinde değer kayıplarına, altın fiyatlarında yükselişe neden olabilecektir.
Finansal piyasalardaki olumsuz havanın artması FED'in Aralık'ta ikinci faiz artırımını yapma ihtimalini azaltacağından, euro-dolar paritesinin yükselmesi (doların euro karşısında değer kaybetmesi) ve bono ve tahvillere alım gelmesi (faizlerinin düşmesi) beklenebilir.
Clinton'ın başkan seçilmesi, finansal piyasalarda kısa soluklu bir rahatlama ortamının oluşmasını sağlar. Bu durumda gelişen ülke para birimlerinde sınırlı ölçüde değer kazançları ve borsa endekslerinde yükseliş beklenir. Altın fiyatlarının da düşmesi kaçınılmaz olur. Piyasaların rahatlaması Fed'in Aralık'ta artırıma gitme ihtimalin güçlendirir ve doların euro karşısında değer kazanmasına neden olur.
Başkan kim seçilirse seçilsin, piyasaların kısa vadeli reaksiyonu nasıl olursa olsun, 2017 için dünya ekonomik görünümünün oldukça kötü ve resesyon riskinin giderek artmakta olduğunu hatırlatarak yazımı bitiriyorum.
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- ERKİN ŞAHİNÖZ
- ABD başkanlık seçimi ve piyasalara etkisi
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