  1. FED Aralık’ta faiz artıracak mı?
Erkin Şahinöz ERKİN ŞAHİNÖZ
  • 31 Ekim 2016, Pazartesi

Kredi maliyetini bırak miktarına bak

Türkiye ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 3.9 büyüdü. Olması gereken büyüme hızı olan (potansiyel büyüme hızı) yüzde 4.5'e yakın düzeyde gerçekleşti. Bu, birçok aleyhte çalışan faktör olduğu ve dünya genelinde ciddi anlamda büyüme sorunu yaşandığı göz önüne alındığında başarıdır. Darbe girişimi ve derecelendirme kuruluşlarının kötü niyetle ve siyasi hesaplarla aldığı kararlar sonrası yaşananlarla üçüncü çeyrek kötü gelecek (henüz açıklanmadı ama iyi bir öncü gösterge olan sanayi üretiminden biliyoruz). Dördüncü çeyreğin ilk ayını bitirmek üzereyiz.
Merkez Bankası yapabileceklerini fazlasıyla yaptı. Dış piyasalardaki olumlu havayı tavan faizde anlamlı ölçüde (2.5 puan) indirimlere giderek değerlendirdi.
IMF ezberiyle vedalaşamamış olanların yoğun eleştirilerine rağmen doğruyu yaptı. Bunun yansıması olarak iş dünyası ve vatandaşı ilgilendiren kredi faizleri geriledi. Yatırım yapmak isteyenler, ev ve taşıt sahibi olmak niyetindekiler, ihtiyaç kredisi çekmek zorunda olanlar için borçlanma maliyetleri geriledi.
Buraya kadar her şey güzel.

Özel bankaların TL kredileri (2007-2016)


Ancak bankaların kredi hacmindeki büyüme hızı 2008-2009 krizinden sonraki en düşük düzeyinde bulunuyor.
Bunun nedeni kamu bankaları değil.
Kamu bankalarında kredi hacmi yıllık bazda yüzde 18 düzeyinde büyüyor. Özel bankaların yıllık kredi büyüme hızı ise çok düşük (yüzde 4.4).
Tasarruf açığı olan bir ekonomiyiz.
Bu sorunu kalıcı bir şekilde çözmek için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) dahil birçok alanda atılım yapıyoruz.
Lakin zaman alacak. Tasarruf açığı olan ekonomilerin arzu edilen ekonomik büyüme rakamlarına ulaşabilmesi için bankaların kredi musluklarını açması gerekir. Bu noktada özel bankalara çok iş düşüyor. Kredi büyümesi hızlanmadan hızlı büyüyemeyiz.
Zor bir süreçten geçiyoruz. Herkes elini taşın altına koyacak.

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