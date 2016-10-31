Kredi maliyetini bırak miktarına bak
Merkez Bankası yapabileceklerini fazlasıyla yaptı. Dış piyasalardaki olumlu havayı tavan faizde anlamlı ölçüde (2.5 puan) indirimlere giderek değerlendirdi.
IMF ezberiyle vedalaşamamış olanların yoğun eleştirilerine rağmen doğruyu yaptı. Bunun yansıması olarak iş dünyası ve vatandaşı ilgilendiren kredi faizleri geriledi. Yatırım yapmak isteyenler, ev ve taşıt sahibi olmak niyetindekiler, ihtiyaç kredisi çekmek zorunda olanlar için borçlanma maliyetleri geriledi.
Buraya kadar her şey güzel.
Özel bankaların TL kredileri (2007-2016)
Ancak bankaların kredi hacmindeki büyüme hızı 2008-2009 krizinden sonraki en düşük düzeyinde bulunuyor.
Bunun nedeni kamu bankaları değil.
Kamu bankalarında kredi hacmi yıllık bazda yüzde 18 düzeyinde büyüyor. Özel bankaların yıllık kredi büyüme hızı ise çok düşük (yüzde 4.4).
Tasarruf açığı olan bir ekonomiyiz.
Bu sorunu kalıcı bir şekilde çözmek için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) dahil birçok alanda atılım yapıyoruz.
Lakin zaman alacak. Tasarruf açığı olan ekonomilerin arzu edilen ekonomik büyüme rakamlarına ulaşabilmesi için bankaların kredi musluklarını açması gerekir. Bu noktada özel bankalara çok iş düşüyor. Kredi büyümesi hızlanmadan hızlı büyüyemeyiz.
Zor bir süreçten geçiyoruz. Herkes elini taşın altına koyacak.
- Haberler
- Yazarlar
- ERKİN ŞAHİNÖZ
- Kredi maliyetini bırak miktarına bak
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- FED Aralık’ta faiz artıracak mı? 24 Ekim 2016, Pazartesi ABD'de son açıklanan ekonomik verilerin iyi olması bazı Fed üyelerini heyecanlandırdı. Yaklaşık bir senedir ikinci...
- Şimdi de mali darbe girişimi 26 Eylül 2016, Pazartesi Merkez Bankası'nı tebrik etmek gerekiyor. Para politikasını sadeleştirme (tek faiz ile politika yönetimi) sürecini...
- Sürüngen beyin hep kazanır 19 Eylül 2016, Pazartesi İnsan beyni 3 kısımdan oluşuyor: Düşünen beyin neokorteks, hisseden beyin limbik sistem ve koruyan/çoğalan beyin...
- İnsan beyninin gerçek patronu- Nöro Pazarlama 12 Eylül 2016, Pazartesi İnsan beyni üç bölümden oluşuyor: Alt beyin, orta beyin ve üst beyin. Aslında "üçü bir arada" gibi düşünebiliriz. Neokorteks...
- İnanılmayacak kadar iyiyse, inanmayın 06 Eylül 2016, Salı İngiltere, Fransa ve İtalya'dan sonra ABD ekonomisi de teklemeye başladı. Ama dünya ekonomik aktivitesindeki payı...
ERKİN ŞAHİNÖZ Tweetleri
- FED Aralık’ta faiz artıracak mı?
- Şimdi de mali darbe girişimi
- Sürüngen beyin hep kazanır
- İnsan beyninin gerçek patronu- Nöro Pazarlama
- İnanılmayacak kadar iyiyse, inanmayın
- Altın sığınılacak liman değildir
- Şişen her balon sonunda patlar
- Sorun ‘faiz’ mi yoksa ‘kur’ mu?
- İktisadın içindeki insan, insanın içindeki hayvan!
- Not düşürecek gerekçe yok