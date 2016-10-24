FED Aralık’ta faiz artıracak mı?
İngiliz poundunda yaşanan çöküntü de İngiltere ekonomisinde önümüzdeki aylarda yaşanacakların bir öncü göstergesi olarak değerlendirilmeli. İngiltere'nin krizi, İngiltere'nin krizi olarak kalmayacaktır. Sorunlu kredilerle boğuşan İtalya ve durgunluk içindeki Fransa krizin sonraki durakları olacaktır. Akabinde de ABD ekonomisi bozulacaktır. Küresel Ekonomi Belirsizlik Endeksi de bu beklentimi teyit ediyor. Endeks 2008- 2009 krizinde gözlenen düzeyin bile üzerine çıktı. Bu nedenle Fed'in Aralık'ta da pas geçmek zorunda kalacağına yönelik beklentimi şimdilik koruyorum.
Euro-dolar paritesinde neler oluyor?: Parite düşüyor. Dolar, euro karşısında değer kazanıyor. Paritenin haftalık kapanışı, çok kritik bir teknik seviye olan 1,0940 düzeyinin altında oldu. Dolarda son dönemde yaşanan değerlenme eğilimini senede bir kez (belki) faiz artırabilen Fed'e bağlamak çok yanlış olur. Büyük resim ıskalanır. Dünya genelinde büyük sermaye gruplarının kriz hazırlığı yaptığı gözleniyor. Eksi faizli tahvilleri alıyorlar çünkü tahvil faizlerinin daha da eksiye gideceği (haliyle fiyatlarının daha da artacağı) beklentisindeler. Bir yandan da kriz dönemlerinin sığınılacak limanı olan dolara yöneliyorlar. Özetle, dolarda dünya genelinde yaşanan değerlenme Fed'in faiz artıracak olmasından değil "kaliteye kaçıştan" kaynaklanıyor.
Kurdaki yükseliş neden kaynaklanıyor?: Dolar-TL kritik olarak gördüğüm 3,0780 üzerinden işlem görüyor. Dolarda dünya genelinde yaşanan güçlenme TL karşısında da etkisini hissettiriyor. Ayrıca Moody's'in not indirimi de kur üzerinde baskıyı artırdı. Kurda yeni bant 3.00- 3.15 bölgesinde oluşabilecektir. Bir süre bu bant içinde dalgalanması beklenebilir.
Kurdaki yükselişin kısa vadeli maliyeti (hafif çapta enflasyon artışı) uzun vadeli faydalarının (artan ihracat, azalan ithalat ve yerli üretimde daha yüksek katma değer) yanında çok düşük olacaktır.
Ekonomik aktivitenin bu yılın son çeyreğiyle birlikte belirgin bir şekilde hareketlendiğini görüyoruz. Ancak özel bankalar kredi verme konusunda çok iştahsız davranıyorlar. Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönemdeyiz.
Bu konuyu bir sonraki yazımda daha derinlemesine işleyeceğim.
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- ERKİN ŞAHİNÖZ
- FED Aralık’ta faiz artıracak mı?
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