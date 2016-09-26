  1. Sürüngen beyin hep kazanır
Erkin Şahinöz ERKİN ŞAHİNÖZ
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi

Şimdi de mali darbe girişimi

Merkez Bankası'nı tebrik etmek gerekiyor. Para politikasını sadeleştirme (tek faiz ile politika yönetimi) sürecini adeta tereyağından kıl çeker gibi yönetti. Dış piyasalardaki iyimserliğin sunduğu "fırsat penceresini" çok iyi değerlendirdi. Faiz koridorunun tavan faizini yıl başından beri 2.5 puan indirdi ve başarılı algı yönetimi ile de bu indirimlerin kur üzerinde herhangi bir baskı oluşturmasına müsaade etmedi.
Bankaların kaynak maliyetine de geriledi, bu da iş dünyası ve vatandaşa daha düşük kredi faizi olarak yansıdı. Ekonomimizin en çok ihtiyaç duyduğu dönemde Merkez Bankası "cesur" ve "akılcı" adımlar attı. Bir sonraki toplantıda Merkez'in hem gecelik borç verme faizini hem de gecelik borçlanma faizini 0.25 puan indirmesi kuvvetle muhtemel. Bu indirimlerden sonra tavan faiz yüzde 8.00, politika faizi yüzde 7.50 ve taban faiz de yüzde 7.00 olacak. Sonraki adımlarda tüm faiz oranlarını blok indirme imkanı doğacak.
Moody's'in not indirimi ne kadar etkiler?
Moody's geçen Cuma notumuzu bir kademe indirdi. Görünümü "durağan" olarak belirledi. Açıklamada, not indirime gerekçe olarak dış finansman yükümlülüklerine yönelik risklerin artması ile kurumsal yapının ve büyümenin zayıflaması gösterildi. Bu kararın siyasi olduğunu cümle alem biliyor. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetinde bulunan hisse senedi stokunun piyasa değeri 41.5 milyar dolar düzeyinde.
Benzer şekilde, ellerinde 36.7 milyar dolar piyasa değeri olan Devlet tahvili ve Hazine bonosu var.
Yabancı yatırım fonlarının bir kısmında 'en az 2' hassasiyeti söz konusudur.
Bu fonlar tasarrufları sadece 'en az 2 derecelendirme kuruluşu tarafından yatırım yapılabilir ülke statüsünde derecelendirilen' ülkelere yönlendiriyorlar.
Türkiye bu kriteri 2013'ten beri karşılıyordu. Ancak Moody's'in not indirimine gitmesiyle bu kriteri karşılayamaz duruma geldik. Bu nedenle 'bahse konu' fonların Türkiye'deki portföy yatırımlarını ülke dışına çıkarmaları söz konusu olabilecektir. Bir miktar sıcak para çıkışı dünyanın sonu değil. Borsamız biraz düşer, kur biraz yükselir. Türkiye'nin enflasyonu tek haneye indirdiği, Avrupa'nın örnek aldığı bankacılık sistemini kurduğu, kamu borcunu hızla düşürdüğü, yüzde 9 büyüme hızlarına ulaştığı ve yabancı sermayenin oluk oluk aktığı bir cazibe merkezine dönüştüğü 2013 öncesi dönemde, aynı kredi kuruluşları ülkemizi 'yatırım yapılabilir' kategoride görmek istemiyordu. O nedenle çok takılmaya gerek yok.

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