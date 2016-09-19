Sürüngen beyin hep kazanır
Düşünen beyin neokorteks, hisseden beyin limbik sistem ve koruyan/çoğalan beyin R-kompleks. İnsanın davranışları, yatırım ve satın alma da dahil olmak üzere tüm kararları o esnada beynin hangi kısmının yönetimi elinde bulundurduğuna bağlı olarak şekilleniyor. Beynin 2 patronu var. Alnımızın hemen arkasında başlayan ve hacimsel olarak beynimizin üçte ikisini oluşturan düşünen beyin 'iyi patron'.
Düşünüyor, sorguluyor, analiz ediyor, yavaş ama akılcı hareket ediyor, bilinmeyen geleceği en rasyonel şekilde öngörebilmek için kendini güncelliyor, geçmiş deneyimleri bugünkü bilgiler ışığında işliyor, öğreniyor, mantıkla yürüyor. Nobel ödüllü Daniel Kahneman'ın 'sistem 2' olarak adlandırdığı ve ancak 'özel emek ve gayret' ile çalışabilen bölüm...
Beynin bir de 'kötü patronu' var. Kötü patron, evrimsel tarih açısından 'eski' beyinde yer alıyor. Diğer adlarıyla sürüngen beyinde ya da ilkel beyinde bulunuyor. Beynin bu kısmı çok önemli 2 işlevi yerine getiriyor. Sahibini tehlikelerden koruyarak hayatta kalmasını ve üreme faaliyetleri yoluyla neslini devam ettirebilmesini sağlıyor. Solunum, kalbin çalışması gibi hayati ve otonom faaliyetleri yürütüyor. Belli bir kodlaması var. Her şeyi tarıyor, 'güvende miyiz?', 'tehdit var mı?' modunda işliyor.
Sürekli çalışan bir 'radar sistemi' gibi...
Kahneman beynin bu dünyasını 'sistem 1' olarak isimlendiriyor.
'İyi patron' düşünen beyin ve kötü patron koruyan/çoğalan beyin sürekli çatışma halinde. Lakin kötü patronun yönetim hiyerarşisinde belirgin bir üstünlüğü var. Öncelik hayatta kalmak olduğu için herhangi bir tehdit hissettiğinde kötü patron yönetimi ve kontrolü eline geçiriyor. Bunun neresi kötü denilebilir? Evet, tehdit 'gerçek' ise sorun yok. "Savaş ya da kaç" tuşuna basılmalı, hem de hemen.
Ama tehdit 'sembolik' ise problem çok büyük. Ki günümüzde genelde böyle.
Gerçekte fiziksel açıdan herhangi tehlike arz etmeyen birçok şeyi tehdit olarak algılıyoruz ve sürüngen beyin yani kötü patron düşünen beyni yani iyi patronu paralize ederek devreye giriyor.
Problem çok büyük çünkü artık direksiyon kötü patronda. Artık reaksiyonlarımız, kararlarımız herhangi bir efor sarf etmeden kendiliğinden ve içgüdüsel gelmeye başlıyor. Sürüngen beyin, geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyor, 'o anı' yaşıyor. Kelimelerle ilgilenmiyor, görsellere odaklanıyor. Sade ve açık anlatımları seviyor, ağdalı cümleleri ve düşündüren ifadeleri anlamıyor. Çoğu zaman doğru olmayan genellemeler yapıyor, bizi genelde yanlışa götüren kısa yollar kullanıyor. Tehditleri abartıyor, değişimi sevmiyor. Gelen verileri ve uyarıcıları baz alıyor, bir robot gibi gelen bilgiyi yorumlamadan ve değerlendirmeden reaksiyon veriyor. Gözlerden ve kulaklardan belli belirsiz sinyaller alıyor, aktifleşen bir kayıt diğer kayıtları tetiklediği için yarım yamalak, dikkatsiz, savsak hareket ediyor.
Bilim dünyası, insan beyninin çoğu zaman gerçek patronunun 'sürüngen beyin/kötü patron' olduğunu keşfetti.
Uluslararası şirketler de keşfetti. Nöro pazarlama doğdu. Devam edeceğim.
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- ERKİN ŞAHİNÖZ
- Sürüngen beyin hep kazanır
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