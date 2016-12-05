10 saniyede gıdınızdan kurtulun

Kilo alıp vermekten ya da yapı olarak çene altında gıdı gibi bir sarkma oluyor. Bu gıdı kişiyi rahatsız ediyor. Gıdı oluşumunun nedenini 'kasların yorulmasıve elastikiyetinin azalması' olarak açıklayan uzmanlar, bunun için bir egzersiz öneriyor: "Sırtınızı dik bir şekilde tutun ve çenenizi yukarıya doğru kaldırın. 10saniye boyunca öpücükverir gibi dudaklarınızıuzatın. Bu işlemi 5-10 kez tekrarlayın. Günde 3 kez yaptığınızda gerilme olduğunu fark edeceksiniz."
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