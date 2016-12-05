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  1. Aşkın en tatlı halİ

10 saniyede nızdan kurtulun

10 saniyede gıdınızdan kurtulun
Kilo alıp vermekten ya da yapı olarak çene altında gibi bir sarkma oluyor. Bu gıdı kişiyi rahatsız ediyor. Gıdı oluşumunun nedenini 'kasların yorulması ve elastikiyetinin azalması' olarak açıklayan uzmanlar, bunun için bir egzersiz öneriyor: "Sırtınızı dik bir şekilde tutun ve çenenizi yukarıya doğru kaldırın. 10 saniye boyunca öpücük verir gibi dudaklarınızı uzatın. Bu işlemi 5-10 kez tekrarlayın. Günde 3 kez yaptığınızda gerilme olduğunu fark edeceksiniz."
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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