"Yapılan son değerlendirmelere göre; 05.12.2016 Pazartesi günü Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon'da görülecek yağışların; akşam saatlerinden itibaren yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimde ciddi bir örtü yapması beklenmeyen kar yağışlarının, yüksek kesimlerde yer yer 20 cm' nin üzerinde örtü yapacağı tahmin ediliyor. Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 05.12.2016 Pazartesi günü Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon'da görülecek yağışların; akşam saatlerinden itibaren yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimde ciddi bir örtü yapması beklenmeyen kar yağışlarının, yüksek kesimlerde yer yer 20 cm' nin üzerinde örtü yapacağı tahmin ediliyor. Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü , Kar uyarısı , Meteoroloji
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